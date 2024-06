Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Die­bes­gut im eige­nen Gar­ten verbaut

BAM­BERG. Sonn­tag­nach­mit­tag wur­den von einer Bau­stel­le in der Zoll­ner­stra­ße Bau­ma­te­ria­len ent­wen­det. Da die bei­den Die­be von einem Zeu­gen beob­ach­tet wur­den, konn­te schnell ermit­telt wer­den, wohin das Die­bes­gut im Wert von ca. 75 Euro ver­bracht wur­de. Vater und Sohn hat­ten vier Beton­plat­ten und Kies ent­wen­det und in ihrem eige­nen Gar­ten ver­wen­det um ihn damit zu ver­schö­nern. Die Bau­ma­te­ria­li­en wur­den sichergestellt.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag und Mitt­woch­früh wur­den aus einem gemein­schaft­li­chen Fahr­rad­kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Nürn­ber­ger Stra­ße zwei Fahr­rä­der gestoh­len. Den Besit­zer hat ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Meri­da im Wert von ca. 3.000 Euro und ein grün-grau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Ghost im Wert von ca. 3.500 Euro gewechselt.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Beim Abbie­gen Fuß­gän­ger übersehen

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei ver­letz­ten Per­so­nen kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Obe­ren Königstraße/​Ecke Luit­pold­stra­ße. Dort woll­te ein 61-Jäh­ri­ger mit sei­nem Ford bei Grün­licht nach rechts abbie­gen und über­sah dabei eine Frau, die ihren Mann im Roll­stuhl, eben­falls bei Grün über die Stra­ße schob. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de die Fuß­gän­ge­rin, sowie der Roll­stuhl­fah­rer ver­letzt und muss­ten zur Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den. An dem Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­chers ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Cry­stal sichergestellt

BAM­BERG. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Hegel­stra­ße gab am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 42-Jäh­ri­ger an, am Vor­abend Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Aus die­sem Grund wur­de ihm die Wei­ter­fahrt mit sei­nem E‑Scooter unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durchgeführt.

In der Nacht ver­hiel­ten sich zwei Jugend­li­che in der Pfi­ster­stra­ße sicht­lich ner­vös, als sie einen Strei­fen­wa­gen erblick­ten, wes­halb auch sie einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­den. Eine 18-Jäh­ri­ge stand sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Bei ihrem 20-Jäh­ri­gen Beglei­ter konn­te Cry­stal auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

ZAP­FEN­DORF. Waren im Wert von knapp 34 Euro steck­te am Mitt­woch­abend, 18.40 Uhr, ein Mann im EDE­KA-Markt in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ den Super­markt ohne Bezah­lung. Als er durch Per­so­nal auf­ge­for­dert wur­de, sei­nen Ruck­sack zu öff­nen, rann­te der Laden­dieb davon. In der Bam­ber­ger Stra­ße warf er sei­nen Ruck­sack weg und ent­fern­te sich anschlie­ßend in Rich­tung Herrn­gas­se. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jah­re alt, süd­län­di­sches Aus­se­hen, Locken, Drei-Tage-Bart, trug Jeans, wei­ßes T‑Shirt, schwar­ze Jacke und wei­ße Schuhe.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUR­GE­BRACH. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 3.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­mor­gen auf der B 22 ereig­ne­te. Zwi­schen Bur­ge­brach und Ebrach kam es zum Zusam­men­stoß der jewei­li­gen Außen­spie­gel eines Lkw und eines Bus­ses. Auf­grund des Ansto­ßes klapp­te der Lkw-Spie­gel ein und zer­stör­te dabei die lin­ke Fen­ster­sei­te. Durch Split­ter erlitt der 26-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer leich­te Schnittverletzungen.

Son­sti­ges

BAU­NACH. Kei­nen Füh­rer­schein konn­te ein 27-jäh­ri­ger Auto­fah­rer vor­zei­gen, als er am Mitt­woch­nach­mit­tag am Markt­platz im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le über­prüft wur­de. Der Fahr­zeug­füh­rer durf­te nicht mehr wei­ter­fah­ren; sein Auto­schlüs­sel wur­de sicher­ge­stellt. Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis wird erstattet.

HIRSCHAID. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Mitt­woch, kurz vor Mit­ter­nacht, ein 25-jäh­ri­ger Auto­fah­rer, der von Hirschaid in Rich­tung Rothen­sand unter­wegs war. Wäh­rend der Über­prü­fung konn­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch beim Fah­rer wahr­neh­men, so dass ein Alcotest durch­ge­führt wur­de. Die­ser erbrach­te einen Wert von 0,58 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Der 25-Jäh­ri­ge muss nun mit einem Buß­geld sowie einem 1‑monatigen Fahr­ver­bot rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Klei­ner Feh­ler, gro­ße Wirkung

B505 / HIRSCHAID, Lkr. Bam­berg. Ein auf­wän­di­ger Ber­gungs­ein­satz und ein Scha­den im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Euro­be­reich, sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls am Mitt­woch­mit­tag auf der Bun­des­stra­ße, den die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg auf­ge­nom­men hat.

Kurz vor 11.30 Uhr war ein 28-Jäh­ri­ger mit sei­nem Sat­tel­zug auf der B505 bei Hirschaid in Rich­tung Höch­stadt unter­wegs. Dabei kam er zu weit nach rechts ins Ban­kett und in die Außen­schutz­plan­ke. Die­se drück­te der Last­wa­gen auf einer Län­ge von etwa 60 Metern platt, bevor er teils auf der Fahr­bahn und teils auf dem Grün­strei­fen zum Ste­hen kam. Daher muss­te das Gespann mit­tels eines Krans auf­ge­rich­tet und abge­schleppt wer­den. Neben den Schä­den am Sat­tel­zug und an der Leit­plan­ke lie­fen auf­grund des Unfalls meh­re­re hun­dert Liter Die­sel ins Erd­reich. Das Was­ser­wirt­schafts­amt und staat­li­che Bau­amt Bam­berg lei­te­ten ent­spre­chen­de Erst­maß­nah­men vor Ort ein. Für die Unfall­auf­nah­me und Ber­gung muss­te die B505 meh­re­re Stun­den kom­plett bzw. teil­wei­se durch die Stra­ßen­mei­ste­rei und die Feu­er­wehr gesperrt wer­den. Der Sach­scha­den liegt nach der­zei­ti­gen Schät­zun­gen bei über 40.000 Euro. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren gegen den Fah­rer eingeleitet.

Unfall­be­tei­lig­ter fährt weiter

A70 / HALL­STADT, Lkr. Bam­berg. Obwohl er an einem Ver­kehrs­un­fall am spä­ten Mitt­woch­abend auf der Auto­bahn betei­ligt war, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Last­wa­gen­fah­rer ein­fach wei­ter. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Ein 52 Jah­re alter Auto­fah­rer woll­te gegen 21:45 Uhr an der Anschluss­stel­le Hall­stadt in Rich­tung Schwein­furt auf­fah­ren. Die dor­ti­ge Hal­te­li­nie der bau­stel­len­be­dingt ver­kürz­ten Auf­fahrt über­fuhr der Mann und kam mit sei­ner Front auf die rech­te Fahr­spur. Auf die­ser befand sich ein Sat­tel­zug und tou­chier­te dar­auf­hin den BMW des Man­nes. Durch den Zusam­men­stoß schleu­der­te das Auto zudem mit der rech­ten Sei­te gegen die Außen­leit­plan­ke. Wäh­rend der Last­wa­gen wei­ter­fuhr, blieb der 52-Jäh­ri­ge, zwar unver­letzt, aller­dings mit einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 9.000 Euro an der Unfall­stel­le zurück. Die auf­neh­men­de Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg sucht daher nun Per­so­nen, die Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Sat­tel­zug geben kön­nen. Zeu­gen mel­den sich daher bit­te unter der Tel. 0951/9129–510.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Egloff­stein. Am Mitt­woch gegen 13.30 Uhr park­te eine 18-jäh­ri­ge Frau ihren sil­ber­nen VW Golf auf dem Park­platz einer Bank in der Fel­sen­kel­ler­stra­ße. Als sie um 19.15 Uhr zurück­kam, stell­te sie diver­se Kratz­spu­ren hin­ten rechts am Stoß­fän­ger ihres Fahr­zeugs fest. Da es sich um einen bis­lang unbe­kann­ten Täter han­delt, erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter 09194 / 7388–0 sach­dien­li­che Hinweise.

Klet­ter­un­fall

Ober­tru­bach. Am Klet­ter­fel­sen „Har­tel­stein“ konn­te sich am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 66-jäh­ri­ger Mann beim Vor­klet­tern nicht mehr hal­ten und stürz­te aus einer Höhe von 3 bis 4 m in die Tie­fe. Beim Auf­prall zog er sich Frak­tu­ren an Bein und Hand zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

FORCH­HEIM. Im Bereich der St.-Josef-Straße wur­de zwi­schen 08:15 Uhr und 09:00 Uhr ein am Fahr­rad­ab­stell­platz posi­tio­nier­tes Fahr­rad ange­fah­ren, wodurch der Vor­der­rei­fen beschä­digt wur­de. Der Scha­den wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Ein­gangs­tü­re beschädigt

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS Im Tat­zeit­raum von Mon­tag, 10.06.2024, bis Mitt­woch, 12.06.2024, trat ein unbe­kann­ter Täter ver­mut­lich mit dem Fuß gegen die Ein­gangs­tür eines leer­ste­hen­den Hau­ses im Orts­teil Hau­sen. Hier­durch wur­de der Glas­ein­satz der Tür beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 entgegen.