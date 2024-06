Der Tag der offe­nen Tür am Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken am war ein vol­ler Erfolg. An die 1000 Gäste mach­ten sich am letz­ten Frei­tag auf den Weg zur Non­nen­brücke in Bam­berg, um den 101. Geburts­tag der Behör­de mit­zu­fei­ern. Schon von wei­tem kün­dig­ten bun­te Luft­bal­lons, ein rie­si­ger Schlep­per und ein histo­ri­scher Trak­tor an der Ein­gangs­pfor­te sowie der fet­zi­ge Sound von Radio Bam­berg und der haus­ei­ge­nen ALE-Band das bun­te Trei­ben an. Ver­mes­ser-Olym­pia­de und Obst­baum-Tom­bo­la, Hüpf­burg, Kino­saal, Was­ser­spie­le, futu­ri­sti­sche Tech­no­lo­gien und histo­ri­scher Rück­blick – die Besu­che­rin­nen und Besu­cher aus den Land­krei­sen und Städ­ten erleb­ten an die­sem Nach­mit­tag eine Behör­de „zum Anfas­sen“. Dabei wur­de schnell klar, was es mit Flur­neu­ord­nung, Dorf­er­neue­rung, Lan­des­pfle­ge, Hoch­was­ser­schutz oder Inte­grier­ter Länd­li­cher Ent­wick­lung (ILE) auf sich hat. An zahl­rei­chen Stän­den rund um das Amts­ge­bäu­de und im Haus konn­ten sich gro­ße und klei­ne Gäste anhand von abwechs­lungs­rei­chen Mit­mach-Aktio­nen, Prä­sen­ta­tio­nen, Fil­men und Pla­ka­ten infor­mie­ren. Mit im Boot waren auch die Part­ner des Amtes, bei­spiels­wei­se aus den Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lun­gen, den Öko-Modell­re­gio­nen, des Bay­ern­Lab und des benach­bar­ten Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Forsten.

„Beson­ders gefal­len hat mir, dass über­all kom­pe­ten­te und freund­lich Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter Rede und Ant­wort stan­den“, freut sich eine Land­kreis­be­woh­ne­rin. Und ihre Freun­din fügt hin­zu: „Wirk­lich beein­druckt hat mich das Modell, mit dem anhand einer Lego­land­schaft gezeigt wur­de, wie es bei star­kem Regen zu Über­schwem­mun­gen kommt und was man dage­gen tun kann“. Schmun­zelnd fügt sie hin­zu: „Und die rei­che Aus­wahl an Kuchen ist großartig!“.

Auch die rund 150 zum offi­zi­el­len Festauf­takt gela­de­nen Gäste – Land­tags­ab­ge­ord­ne­te, Land­rä­te, Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster aus allen ober­frän­ki­schen Kom­mu­nen, Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Ämter und der Stadt Bam­berg – waren begei­stert. MdL Mar­tin Schöf­fel, Staats­se­kre­tär im baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Finan­zen und Hei­mat, beton­te in der von Radio-Bam­berg-Mode­ra­tor Mar­cus Appel gelei­te­ten Gesprächs­run­de auf der Büh­ne: „Das ALE Ober­fran­ken ist in jeder Hin­sicht ein ver­läss­li­cher und pro­fes­sio­nel­ler Part­ner für unse­re länd­li­chen Gemein­den und hat einen wich­ti­gen Anteil an der posi­ti­ven Ent­wick­lung der letz­ten Jahre“.

Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken Pres­se­infor­ma­ti­on vom 10. Juni 2024 Sei­te 2 „Wir freu­en uns, dass wir mit dem Tag der offe­nen Tür den Besu­che­rin­nen und Besu­chern zei­gen konn­ten, welch viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben, Pro­jek­te und Initia­ti­ven unse­re Behör­de inne­hat“, zieht die stell­ver­tre­ten­de Amts­lei­te­rin, Kath­rin Rie­del, posi­ti­ve Bilanz. „Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus der Stadt haben die Mög­lich­keit genutzt, zu erfah­ren, was hin­ter den Mau­ern unse­res Amts­ge­bäu­des, das eigent­lich alle ken­nen, passiert.

Unse­re Gäste wis­sen nun, was aus der Flur­be­rei­ni­gungs­be­hör­de von einst inzwi­schen gewor­den ist und war­um Stadt und Land von den Lei­stun­gen pro­fi­tie­ren“, fügt sie erfreut hinzu.