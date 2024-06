Auf www​.enga​giert​.bam​berg​.de wer­den alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen rund ums Ehren­amt in Bam­berg digi­tal gebündelt

Die Stadt Bam­berg bringt die neue Home­page „bam­berg-enga­giert“ an den Start. Das Ziel die­ser Platt­form ist es, die Ange­bo­te der Ehren­amts­för­de­rung zusam­men­zu­tra­gen, ihre Sicht­bar­keit im digi­ta­len Raum zu erhö­hen und damit eine ver­bes­ser­te Unter­stüt­zung für Ver­ei­ne, Initia­ti­ven und Orga­ni­sa­tio­nen zu gewähr­lei­sten, die mit Ehren­amt­li­chen arbei­ten oder von Ehren­amt­li­chen geführt werden.

„In einer zuneh­mend digi­ta­li­sier­ten Welt ist es ent­schei­dend, das Ehren­amt ent­spre­chend zu för­dern und anzu­pas­sen“, betont Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp. „Wir bie­ten eine zen­tra­le Sam­mel­stel­le für Infor­ma­tio­nen – digi­tal. Hier bün­deln wir nicht nur loka­le Initia­ti­ven, son­dern ver­wei­sen auch auf Ange­bo­te von Land und Bund. So unter­stüt­zen wir das Ehren­amt in Bam­berg, damit auch in Zukunft Ehren­amt­li­che in Ver­ei­nen, Initia­ti­ven und Orga­ni­sa­tio­nen wir­ken und sich wohl­füh­len können.“

Auf einen Blick entdecken

Auf www​.enga​giert​.bam​berg​.de wer­den Infor­ma­tio­nen, Ange­bo­te und Links zu dem brei­ten The­men­feld Ehren­amt für die Stadt Bam­berg über­sicht­lich prä­sen­tiert. Ein klei­nes High­light ist die „Kar­te von Mor­gen“ von Ideen³ e.V., die die ver­schie­de­nen Aspek­te des Bam­ber­ger Ehren­amts, wie Ver­ei­ne, Initia­ti­ven und ande­re wich­ti­ge Ein­rich­tun­gen, digi­tal auf einem Blick dar­stellt und ent­deck­bar macht. Die Platt­form soll kon­ti­nu­ier­lich erwei­tert wer­den, wobei die akti­ve Betei­li­gung der Bam­ber­ger Ehren­amt­li­chen und der Ver­ei­ne, Initia­ti­ven und Orga­ni­sa­tio­nen erwünscht ist, um die Sei­te bedarfs­ge­recht wei­ter­ent­wickeln zu kön­nen. Als näch­stes ist eine Fund­rai­sing-Sei­te in Pla­nung, um Mög­lich­kei­ten der Finan­zie­rung von ehren­amt­li­chen Vor­ha­ben aufzuzeigen.

Auf „bam­berg-enga­giert“ fin­den Sie u.a. Infor­ma­tio­nen zu:

Enga­ge­ment-Bera­tung

Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­te für Ehrenamtliche

Mög­lich­kei­ten der Wür­di­gung im Ehrenamt

Link­samm­lung zu Wis­sens­da­ten­ban­ken rund um das The­ma Ehrenamt

Initi­iert haben die Platt­form ver­schie­de­ne Insti­tu­tio­nen, dar­un­ter das Bam­ber­ger Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek der Cari­tas, mach­bar Bam­berg e.V., das Büro für Nach­hal­tig­keit, Smart City Bam­berg, das Sach­ge­biet Sport, die Pres­se­stel­le und das Amt für Inklu­si­on der Stadt Bam­berg. Die Umset­zung wur­de finan­zi­ell durch Mit­tel des vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz geför­der­ten Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma und durch die Stadt Bam­berg ermöglicht.

Ihre Ansprech­per­son bei Fra­gen und Anre­gun­gen rund um die neue Platt­form ist: