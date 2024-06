Moder­nes Design, neue Soft­ware und inno­va­ti­ve Funktionen

Die Ver­si­on 6 der VGN App Fahr­plan & Tickets ist jetzt in den App Stores ver­füg­bar. Die neue App ist deut­lich nut­zer­freund­li­cher, hat mehr Ein­stel­lungs­mög­lich­kei­ten, ein grund­le­gend neu­es Design und bie­tet neue Funk­tio­nen wie die digi­ta­le Buchung von Bedarfs­ver­keh­ren an. Zeit­gleich wird die Test-Pha­se der VGN App BETA bezie­hungs­wei­se (Next) VGN App, mit der Nut­zen­de meh­re­re Mona­te die neu­en Funk­tio­nen und Gestal­tung testen konn­ten, beendet.

„Basie­rend auf den hilf­rei­chen und wert­vol­len Anre­gun­gen unse­rer User der Test­ver­si­on haben wir nun eine tol­le, grund­le­gend über­ar­bei­te­te App im Ange­bot, mit der sich die eige­ne Mobi­li­tät nach neue­stem Stand der Tech­nik ein­fach und indi­vi­du­ell pla­nen lässt“, erklärt Anja Steidl, Geschäfts­füh­re­rin des Ver­kehrs­ver­bunds. „Die App ist intui­tiv und bie­tet gro­ßes Poten­ti­al noch bes­ser durchs gesam­te VGN-Gebiet zu kom­men. Ob mit Bus und Bahn, einem On-Demand-Ver­kehr, mit dem Fahr­rad oder mit dem Auto zum P+R‑Platz – hier wer­den ver­schie­den­ste Ver­kehrs­mit­tel und ‑bedürf­nis­se opti­mal ver­knüpft. Da wir auf eine kom­plett neue Soft­ware set­zen, wer­den wir nun auch fle­xi­bler und kön­nen öfter und ein­fa­cher upda­ten. Damit bricht eine neue Ära an.“

Die VGN App hat jetzt schon gro­ße Bedeu­tung für den Kauf und die Aus­ga­be von Tickets: Bereits etwa 70 Pro­zent der im VGN-Online­shop gekauf­ten Deutsch­land­tickets wer­den als Han­dy­ticket ausgegeben.

Fahr­rad­rou­ten, P+R‑Routen und Bedarfsverkehrsbuchung

Mit der neu­en VGN App kön­nen Nut­zen­de direkt in der Fahr­plan­aus­kunft mit nur einem Klick indi­vi­du­el­le Fahr­rad­rou­ten oder P+R‑Routen berech­nen las­sen. Nach und nach kön­nen immer mehr ange­bun­de­ne Bedarfs­ver­keh­re, also Anruf­sam­mel­ta­xen, Ruf­bus­se oder On-Demand-Ver­keh­re, direkt aus der Ver­bin­dungs­aus­kunft gebucht wer­den – zum Start ist das mit der Linie A666 Lot­ti Schwa­bach möglich.

Indi­vi­dua­li­sier­ba­re Elemente

Nut­zen­de kön­nen die App jetzt nach ihren per­sön­li­chen Vor­lie­ben anpas­sen. Zum Bei­spiel ist es mög­lich, die Art der Anzei­ge von Ver­spä­tun­gen oder Ver­bin­dun­gen ein­zu­stel­len, ver­schie­de­ne Optio­nen zur Bar­rie­re­frei­heit auf der Rou­te aus­zu­wäh­len oder die unte­re Menü­lei­ste nach den eige­nen Bedürf­nis­sen zu individualisieren.

Dar­über hin­aus kön­nen Fahr­gä­ste nun das gesam­te Erschei­nungs­bild der App an ihre Prä­fe­ren­zen anpas­sen, indem sie zwi­schen Dark­mo­de und Light­mo­de wäh­len. Mit der Umstel­lung auf eine neue Soft­ware ist die App ins­ge­samt auch deut­lich schnel­ler und leistungsstärker.

Über die App VGN Fahr­plan & Tickets

Die App VGN Fahr­plan & Tickets ist die Anwen­dung zur Pla­nung der indi­vi­du­el­len Mobi­li­tät im gesam­ten VGN-Gebiet. Nut­zen­de kön­nen ihre Rou­te in Echt­zeit und mit vie­len ver­schie­de­nen Ver­kehrs­mit­teln sowie auf Wunsch bar­rie­re­frei berech­nen. Die Fahr­p­lan­da­ten kom­men aus der zen­tra­len baye­ri­schen Fahr­plan­aus­kunft und wer­den bei Ände­rung ange­passt. Anschlie­ßend ist direkt und ein­fach der digi­ta­le Ticket­kauf mög­lich. Erhält­lich ist der größ­te Teil des VGN-Ticket­sor­ti­ment sowie das Deutsch­land­ticket. Moder­ne Bezahl­me­tho­den wie Apple Pay, Goog­le Pay oder Paypal ergän­zen tra­di­tio­nel­le Zahl­mög­lich­kei­ten. Vie­le zusätz­li­che Funk­tio­nen wie Abfahrts­mo­ni­tor, Kar­ten, Netz­plä­ne, Stö­rungs­mel­dun­gen nach Linie, Favo­ri­ten und Bedarfs­ver­kehrs­bu­chung ergän­zen das Angebot.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.vgn​.de/​app