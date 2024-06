Vor­trags­rei­he „Uni im Museum“

Der Bam­ber­ger Land­schafts­ma­ler Fritz Bay­er­lein von Prof. Dr. Wolf­gang Bras­sat; Don­ners­tag, 13. Juni 2024, 17 Uhr

Fritz Bay­er­leins Land­schafts­ge­mäl­de schei­nen auf den ersten Blick poli­tisch unver­däch­tig zu sein. Sie zei­gen zumeist Ansich­ten der Stadt Bam­berg, den Park von Schloss See­hof, frän­ki­sche Land­schaf­ten oder Klein­städ­te am Main. Doch seit Anfang der 1990er Jah­re wer­den sei­ne Wer­ke in Bam­berg kon­tro­vers dis­ku­tiert. Denn in der NS-Zeit gelang­te der Künst­ler zu Ruhm und Reich­tum, war stets auf der jähr­li­chen „Gro­ßen Deut­schen Kunst­aus­stel­lung“ prä­sent und wur­de in die Liste der „Gott­be­gna­de­ten“ auf­ge­nom­men. Sei­ne Wer­ke der 30er und 40er Jah­re waren Muster­bei­spie­le für die so genann­te „art­ge­rech­te“ Kunst, auch wenn auf ihnen kei­ne Haken­kreu­ze zu sehen sind. Der Vor­trag pro­fi­liert Bay­er­lein als Akteur der NS-Dik­ta­tur, der nur durch die­se, ihre Kul­tur­po­li­tik und die Ver­fe­mung der Avant­gar­de eine sol­che Sicht­bar­keit erlan­gen konnte.

Die Vor­trags­rei­he „Uni im Muse­um“ bie­tet die Mög­lich­keit, eini­ge der For­schungs­schwer­punk­te der an der Uni­ver­si­tät Bam­berg täti­gen Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren ken­nen­zu­ler­nen. Wis­sen­schaft­li­che und musea­le For­schung gehen oft gemein­sa­me Wege und tei­len sich The­men und Fra­ge­stel­lun­gen. Daher ist das Muse­um mit sei­nen Samm­lun­gen ein idea­ler Ort, um sol­che Ergeb­nis­se zu präsentieren.

Dau­er: ca. 60 Min.

Kosten: kosten­frei

Öffent­li­che Ver­an­stal­tung, kei­ne Anmel­dung erforderlich

Ort: Histo­ri­sches Muse­um Bam­berg, Dom­platz 7, 96049 Bamberg

Krea­tiv­nach­mit­tag für Kin­der und Fami­li­en: ein­zig­ar­ti­ges Memory-Spiel

Sonn­tag, 16. Juni 2024, 14:30 bis 16 Uhr

Am Fami­li­en­nach­mit­tag ent­decken jun­ge Gäste gemein­sam mit ihren Eltern oder Groß­el­tern span­nen­de Kunst­wer­ke in den Aus­stel­lun­gen des Histo­ri­schen Muse­ums. Eine Kul­tur­ver­mitt­le­rin oder ein Kul­tur­ver­mitt­ler führt die Kin­der und ihre Betreu­er spie­le­risch an eini­ge der Expo­na­te her­an. Danach wird im muse­ums­päd­ago­gi­schen Raum gemein­sam gemalt, geba­stelt und gezeich­net. Die krea­ti­ven Ergeb­nis­se kön­nen die Kin­der selbst­ver­ständ­lich mit nach Hau­se nehmen!