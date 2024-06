Mel­ken­dor­fer Damen auch im drit­ten Sai­son­spiel unge­schla­gen: TA Eckers­dorf – TSV Mel­ken­dorf 1:8​

Die Damen aus Mel­ken­dorf zei­gen dage­gen wei­ter­hin kei­ner­lei Schwä­che. Auch im drit­ten Sai­son­spiel, wel­ches am ver­gan­ge­nen Sonn­tag in Eckers­dorf aus­ge­tra­gen wur­de, konn­ten die TSV-Damen sou­ve­rän gewin­nen. Am gan­zen Spiel­tag muss­ten sie ledig­lich ein Spiel abgeben.

Die Mel­ken­dor­fer Damen haben einen Lauf – aktu­ell ver­bu­chen sie drei Sie­ge aus drei Spie­len. Grund dafür ist auch die Stär­ke in den Ein­zeln. Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag konn­ten fünf der sechs Damen ihr Ein­zel für sich ent­schei­den. Der här­te­ste Kampf wur­de an Posi­ti­on eins geführt. Pau­la Isert muss sich im ersten Satz geschla­gen geben, kann aber mit neu­er Tak­tik den zwei­ten Satz klar für sich ent­schei­den. Im ent­schei­den­den Match­tie­break zeigt sie dann kei­ne Ner­ven und gewinnt 10:7. Fran­zis­ka Schmid, Sven­ja Schütz und Lui­se Heckel gewin­nen Ihre Ein­zel sou­ve­rän. Emma Küf­ner kämpft sich in bei­den Sät­zen mit einem 7:5 zum Sieg.

Damit stand der Gesamt­sie­ger des Tages schon fest: die Gäste aus Mel­ken­dorf. Doch die­se woll­ten auch noch in den Dop­peln punk­ten. Auch hier kön­nen alle drei Duos über­zeu­gen. Pau­la Isert muss mit Ihrer Part­ne­rin Fran­zis­ka Schmid auch hier über die vol­le Distanz gehen. Im Match­tie­break blei­ben Sie wie­der stark und gewin­nen 11:9. Die Duos Schütz/​Heckel und Küf­ner A./Küfner E. kön­nen Ihre Dop­pel sou­ve­rän gewinnen.

Damit fin­den sich die Damen aus Mel­ken­dorf am obe­ren Ende der Tabel­le wie­der. Als näch­stes müs­sen die Damen dann aus­wärts am Sonn­tag, den 23.06. antre­ten. Der Geg­ner dann heißt TC Stadt­stein­ach. Dort wird sich ent­schei­den, wo die Rei­se in die­ser Sai­son hingeht.

Sil­ler – Isert 7:6, 0:6, 7:10; Mais­el – Schmid 5:7, 0:6; Mais­el – Schütz 4:6, 4:6; Gerst­ner – Eggers­dor­fer 6:7, 7:6; Döring – Heckel 4:6, 1:6; Lei­bold – Küf­ner, E. 5:7, 5:7;

Maisel/​Maisel – Isert/​Schmid 5:7, 7:6, 9:11; Siller/​Leibold – Schütz/​Heckel 3:6, 4:6; Gerstner/​Döring – Küf­ner, A./Küfner, E. 3:6, 4:6

Nichts zu holen für die Mel­ken­dor­fer Her­ren:​TSV Melkendorf​– TC Post­kel­ler Wei­den 0:9​

Nach der Pfingst­pau­se star­ten die Mel­ken­dor­fer Mann­schaf­ten wie­der zurück in die Sai­son. Die Gäste sind dafür aus Wei­den auf die Mel­ken­dor­fer Anla­ge ange­reist. Wenn man den Ergeb­nis­sen der bis­he­ri­gen Sai­son glau­ben schenkt, dass wird dies eine schwie­ri­ge Auf­ga­be für die Her­ren in Blau-Weiß.

Die­ser Ein­druck hat sich in den ein­zel­nen Matches dann schnell bestä­tigt. Die Gäste zei­gen ihre kom­plet­te Stär­ke bereits in den Ein­zeln und domi­nie­ren die TSV-Her­ren. Max Anger­mann an Posi­ti­on 5 konn­te sich hier noch am besten schla­gen. Nach gewon­ne­nem erstem Satz muss er im zwei­ten Satz Federn las­sen. Der Match­tie­break soll­te ent­schei­den. Denk­bar knapp muss er sich in die­sem mit 8:10 geschla­gen geben. Pre­mysl Trn­ka kann sich im ersten Satz zwar ein 5:2 her­aus­spie­len, konn­te dies dann aber nicht in den Satz­ge­winn umwan­deln und am Ende eine Nie­der­la­ge hinnehmen.

Ein ähn­li­ches Bild zeigt sich dann auch im Dop­pel. Die eigent­lich dop­pel­star­ken Mel­ken­dor­fer kön­nen auch hier nicht mit den Gästen aus Wei­den mit­hal­ten. Alle drei Duos kön­nen kei­nen Ehren­punkt für den TSV erspie­len und ver­bu­chen damit eine 0:9 Nie­der­la­ge. Damit rut­schen die Her­ren auf Platz 6 der Lan­des­li­ga­ta­bel­le. Die wich­ti­gen Spie­le kom­men aber noch am Ende der Sai­son auf Sie zu

Auch im kom­men­den Spiel (23.06. auf der Anla­ge des TSV Mel­ken­dorf) wird der TSV vor eine Auf­ga­be gestellt. Der Geg­ner heißt 1. FC Nürn­berg II. Die­se sind noch unge­schla­gen und füh­ren die Tabel­le an.



Küf­ner, M. – Sala­zar 2:6, 2:6; Trn­ka – Schnei­der 5:7, 0:6; Küf­ner – Gomez Islin­ger 2:6, 1:6; Pon­gratz – Knott 2:6, 1:6; Anger­mann – Wur­zer 6:4, 2:6, 8:10; Seitz – Skrla 6:7, 4:6;



Küf­ner M./Seitz– Schneider/​Kott 3:6, 4:6; Küf­ner T./Pongratz L. – Salazar/​Skria 3:6, 4:6; Trnka/​Angermann – Gomez Islinger/​Wurzer 2:6, 2:6