Eine attrak­ti­ve Rad­in­fra­struk­tur lädt zum Fahr­rad­fah­ren ein. Mit dem Ziel, ein siche­res und gut aus­ge­bau­tes Wege­netz zu schaf­fen und so den Rad­ver­kehrs­an­teil in Bay­ern zu stei­gern, för­dert der Frei­staat die Umset­zung kom­mu­na­ler Radwegeprojekte.

Vom 4. bis 6. Juni 2024 fan­den an der Regie­rung von Ober­fran­ken erst­ma­lig halb­tä­gi­ge Ver­an­stal­tun­gen der Zen­tral­stel­le Rad­ver­kehr der Lan­des­bau­di­rek­ti­on Bay­ern gemein­sam mit dem für die Rad­ver­kehrs­för­de­rung zustän­di­gen Sach­ge­biet der Regie­rung von Ober­fran­ken statt.

Ein­ge­la­de­ne ober­frän­ki­sche Kom­mu­nen nah­men die Gele­gen­heit wahr, die Zen­tral­stel­le Rad­ver­kehr und deren Auf­ga­ben ken­nen­zu­ler­nen. Hier­zu zäh­len unter ande­rem die bedarfs­wei­se Unter­stüt­zung von Kom­mu­nen bei Koor­di­nie­rung und Steue­rung her­aus­ge­ho­be­ner inter­kom­mu­na­ler Rad­ver­kehrs­pro­jek­te und der Auf­bau einer zen­tra­len Daten­bank für den Rad­ver­kehr (sie­he hier­zu auch Zen­tral­stel­len der Lan­des­bau­di­rek­ti­on Bay­ern).

Mit der Dar­stel­lung der in ihrer Zustän­dig­keit befind­li­chen För­der­pro­gram­me und der ein­her­ge­hen­den finan­zi­el­len Unter­stüt­zung der kom­mu­na­len Rad­in­fra­struk­tur kom­plet­tier­te die Regie­rung von Ober­fran­ken die The­ma­tik zur Stär­kung des Rad­ver­kehrs in Bay­ern (sie­he hier­zu auch Rad­ver­kehr in Bay­ern – Baye­ri­sches Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr).

In den Ver­an­stal­tun­gen hat­ten die Teil­neh­men­den zudem Gele­gen­heit dazu, sich unter­ein­an­der aus­zu­tau­schen und zu ver­net­zen. Nur im Zusam­men­wir­ken der Akteu­re gelingt der wei­te­re Aus­bau der Rad­in­fra­struk­tur und die Schaf­fung eines erwei­ter­ten Mobilitätsangebotes.