Mobi­le induk­ti­ve Hör­an­la­ge kosten­los beim Land­rats­amt ausleihbar

Schlech­te Raum­aku­stik, stö­ren­de Neben­ge­räu­sche und gro­ße Ent­fer­nun­gen zum Vor­tra­gen­den kön­nen bei Ver­an­stal­tun­gen dazu füh­ren, dass Hör­be­ein­träch­tig­te das gespro­che­ne Wor­te zwar hören, aber nicht ver­ste­hen. Hör­ge­rä­te und Coch­lea-Implan­ta­te ver­stär­ken nicht nur die Spra­che, son­dern auch uner­wünsch­te Hall- und Stör­ge­räu­sche. Um hier Abhil­fe zu schaf­fen und ein bar­rie­re­frei­es Hör­erleb­nis zu ermög­li­chen, ver­leiht der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt eine mobi­le induk­ti­ve Hör­an­la­ge (FM-Anla­ge) unentgeltlich.

För­de­rung der Inklu­si­on und Teilhabe

Das Ange­bot rich­tet sich an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie gemein­nüt­zi­ge Ver­ei­ne, Ein­rich­tun­gen, Orga­ni­sa­tio­nen, Selbst­hil­fe­grup­pen und Ver­bän­de mit Sitz im Land­kreis, die Ver­an­stal­tun­gen ohne gewerb­li­chen oder wirt­schaft­li­chen Zweck durch­füh­ren. Damit möch­te das Krei­s­se­nio­ren­bü­ro die Inklu­si­on und Teil­ha­be von Men­schen mit Hör­be­ein­träch­ti­gun­gen wei­ter för­dern und ihnen die bar­rie­re­freie Teil­nah­me an öffent­li­chen Ver­an­stal­tun­gen erleichtern.

Für Infor­ma­tio­nen und Reser­vie­run­gen steht das Krei­s­se­nio­ren­bü­ro ger­ne zur Ver­fü­gung. Anfra­gen sind bit­te an Mar­tin Brum­mer tele­fo­nisch unter 09131 – 803 1336 oder per E‑Mail an seniorenbuero@​erlangen-​hoechstadt.​de zu richten.

Tech­ni­sche Details der Höranlage

Die induk­ti­ve Hör­an­la­ge besteht aus einem draht­lo­sen Hand­mi­kro­fon, zehn Emp­fän­ger­käst­chen (Taschen­emp­fän­ger), zehn Hör­schlei­fen, zehn Kopf­hö­rern und einem Trans­port­kof­fer mit Lade­sta­ti­on. Die Anla­ge ist ein­fach zu bedie­nen und für den Ein­satz in klei­nen Ver­an­stal­tungs­räu­men bis zu 50 Per­so­nen geeig­net. Die­se Anla­ge unter­stützt sowohl Trä­ge­rin­nen und Trä­ger von Hör­ge­rä­ten und Coch­lea-Implan­ta­ten als auch Men­schen mit leich­ter oder begin­nen­der Schwer­hö­rig­keit. Die Tech­nik bie­tet eine kla­re und deut­li­che Sprach­wie­der­ga­be, selbst in geräusch­in­ten­si­ven Umge­bun­gen wie Vor­trä­gen oder Bespre­chun­gen. Durch die direk­te Über­tra­gung des gewünsch­ten Signals (Spra­che, Musik) in das Hör­sy­stem der betref­fen­den Per­son, wer­den Stör- und Neben­ge­räu­sche weit­ge­hend eli­mi­niert. Das Gespro­che­ne wird durch einen Sen­der (Mikro­fon) unver­zerrt an die Emp­fän­ger wei­ter­ge­lei­tet, die die Zuhö­ren­den um den Hals tra­gen. Die Emp­fän­ger sind ent­we­der mit Kopf­hö­rern oder mit einer Ring­schlei­fe verwendbar.