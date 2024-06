Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt wie­der Denk­mal­sa­nie­run­gen in Bam­berg. Mehr als 161.000 Euro wur­den für sie­ben Bau­maß­nah­men in der Welt­erbe­stadt bewil­ligt. Das teilt die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml mit, die selbst Mit­glied im Stif­tungs­rat ist.

Größ­te Ein­zel­maß­nah­me ist die Innen­sa­nie­rung der Kar­me­li­ten­kir­che. Dafür fließt Zuschuss von 74.500 Euro. „Sehr ger­ne habe ich mich als Stif­tungs­rä­tin dafür ein­ge­setzt, dass unse­re Lan­des­stif­tung hier mit dem höchst­mög­li­chen För­der­satz unter­stützt, denn die Klo­ster­kir­che gehört nicht nur zu den bedeu­tend­sten Kir­chen­bau­ten im Welt­kul­tur­er­be Bam­berg, son­dern hat weit über Bay­ern hin­aus­rei­chen­de Bedeu­tung“, berich­tet Huml. Die Staats­mi­ni­ste­rin a.D. ergänzt, dass auch schon die vor­an­ge­hen­de Außen­in­stand­set­zung durch die Lan­des­stif­tung mit 200.000 Euro geför­dert wurde.

Als Denk­mal­pro­jekt von über Bay­ern hin­aus­rei­chen­der Bedeu­tung ein­ge­stuft wur­de dank Humls Erläu­te­run­gen auch die Sanie­rung der Andre­as­ka­pel­le, die Teil des Dom­ensem­bles ist. Hier­für wur­de dar­auf­hin ein Zuschuss von 49.000 Euro bewil­ligt. Die Restau­rie­rungs­ar­bei­ten an der Johan­nis­kap­pe för­dert die Lan­des­stif­tung mit 6.800 Euro. Ins­ge­samt 31.100 Euro gehen an vier pri­va­te Antrag­stel­ler, die denk­mal­ge­schütz­te Anwe­sen im Innen­stadt­be­reich sanieren.

Auch Bau­denk­mä­ler im Land­kreis Bam­berg kom­men in den Genuss einer För­de­rung. Als Bei­spiel führt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Huml die die Fas­sa­den­sa­nie­rung des Alten Rat­hau­ses in Bisch­berg an, hier­für fließt ein Zuschuss von 15.300 Euro.