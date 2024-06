Kor­sett­stan­gen und jun­ges Gerüst

Die neue Spiel­zeit der Lan­des­li­ga-Sai­son 2024/2025 wirft bereits Ihre Schat­ten vor­aus. Seit eini­gen Wochen basteln die Ver­ant­wort­li­chen des Teams, Hol­ger Denz­ler als Sport­li­cher Lei­ter und das Trai­ner­team, das bereits zu Jah­res­be­ginn für eine wei­te­re Spiel­zeit zuge­sagt hat, am Kader des Teams.

Zu den bereits in den Medi­en ver­öf­fent­li­chen Abgän­gen der Spie­ler Timo Nop­pen­ber­ger, Phil­ipp Nagen­gast, das Brü­der­paar Fabi­an und Nico Schwab, gesellt sich auch Yan­nick Kup­fer und Chri­sto­pher Lee dazu. Eben­so wird Yaci­ne Kemen­ni, nicht mehr zum Kader zäh­len, der bereits seit einem Jahr mit einer Ver­let­zung, nicht mehr auf dem Platz und zur Ver­fü­gung steht. „Der Jahn dankt allen Spie­lern für Ihren Ein­satz auf und abseits des Fuß­ball­plat­zes und wünscht Ihnen für die Zukunft alles Gute“.

Die Haus­auf­ga­ben in Sachen Kader­pla­nung bei der SpVgg Jahn Forch­heim sind fast erle­digt. Der Kader des Jahn, bis auf die bereits erwähn­ten Abgän­ge, wird sich in Zukunft aus bewähr­ten Kräf­ten und jun­gen hung­ri­gen Spie­lern zusam­men­set­zen. „Wir wer­den beim Jahn den ein­ge­schla­ge­nen Weg fort­set­zen, der für uns Ver­ant­wort­li­chen auch alter­na­tiv­los ist. Wei­ter­ent­wick­lung der Mann­schaft, Ent­wick­lung jun­ger Spie­ler, hohe Iden­ti­tät, regio­na­ler Bezug und Nach­hal­tig­keit sol­len in Zukunft die Prin­zi­pi­en sein, an denen wir uns hal­ten wol­len. Wir wol­len Kon­ti­nui­tät schaf­fen, die im Fuß­ball bru­tal wich­tig ist. Hin­ten raus wol­len wir ger­ne die Fans und uns selbst begei­stern. Die Ver­trags­ver­län­ge­run­gen unse­rer Lei­stungs­trä­ger und Stamm­kräf­te ist somit ein wich­ti­ger Schritt für die Stär­ke des Teams in der Zukunft. Die jun­gen Spie­ler wol­len wir in Ihrer Ent­wick­lung stär­ken und Ihr Poten­zi­al för­dern“, so Hol­ger Denzler.

In die neue Spiel­zeit wer­den wir mit unse­ren bereits bekann­ten Tor­hü­tern gehen. Tom Bezold und Axel Hof­mann füh­ren das TW-Trio an. Ihnen im Nacken wird Nico Jäger sit­zen, der nach lan­ger Ver­let­zung wie­der zur Ver­fü­gung steht. In der Defen­si­ve wer­den unse­re Kon­stan­te und Anker in die­sem Bereich, Chri­sti­an Städt­ler und Mathi­as Rupp sein, um die jun­gen Spie­ler um Luis Beck, Bene­dikt Sine­lis und Tim Hof­mann zu führen.

Eben­so wird nach lan­ger Ver­let­zung Kevin Fuhr­mann wie­der ver­su­chen den Anschluss zu schaf­fen. Bei Joshua Fees hält die Scham­bein­ver­let­zung lei­der noch an. Genaue Rück­kehr ist offen.

Im Mit­tel­feld wird wei­ter­hin Fabi­an Hof­mann, Felix Hutz­ler, der Ball ver­sier­te Ben­ni Kühn und Jonas Hager die Fäden zie­hen. Eine Rei­he wei­ter vor­ne, wer­den neben Pas­cal Benes, als spie­len­der Co-Trai­ner unser Tor­jä­ger Patrick Hoff­mann, Nico Gey­er, unser Bay­ern­li­ga erfah­re­ne Win­ter­zu­gang, und Frei­geist Simon Krei­sel den offen­si­ven Part spie­len. Somit bleibt ein Groß­teil des Kaders und eta­blier­ten Spie­lern auch ein wei­te­res Jahr unse­rem Ver­ein erhalten.

Die Neu­en des Jahn glei­chen einer sehr gut aus­ge­bil­de­ten Ras­sel­ban­de. Als Innen­ver­tei­di­ger wird sich Chri­stoph Hüll­man­del dem Jahn anschlie­ßen. „Chris war im Regio­nal­li­ga-Kader des FC Ein­tracht Bam­berg und wur­de zum FC Ober­haid ver­lie­hen, um dort regel­mä­ßig Spiel­zeit zu erfah­ren. Chris hat­te auch bereits sei­ne Ein­satz­zeit in der Bay­ern­li­ga. Der 20-Jäh­ri­ge kommt aus Sei­gen­dorf. Er bringt nicht nur mit sei­nen 1,90m ein gutes kör­per­li­ches Maß mit, son­dern hat auf sei­ner Posi­ti­on ein gro­ßes Poten­zi­al.“ Mit Lucas Schmitt kommt ein varia­bler Mit­tel­feld­spie­ler, eben­falls vom FC Ober­haid an die Kai­ser-Hein­rich-Str. Lucas Wer­de­gang ver­fol­ge ich seit der U15 bei der DJK Don Bos­co Bam­berg. Anschlie­ßend spiel­te Lucas in der U17 Bun­des­li­ga für Greu­ther Fürth. Nach die­ser Zeit ging der zurück nach Wil­densorg und kam bereits in sei­nem ersten Her­ren­jahr in der Bay­ern­li­ga auf 26 Ein­sät­ze. Anschlie­ßend folg­te er sei­nem Trai­ner Andi Bau­mer in die Lan­des­li­ga, wo er in die­ser Sai­son in 24 Spie­len auf 5 Tore kommt. Der 20-Jäh­ri­ge folgt nun sei­nem ehe­ma­li­gen und jet­zi­gen Sport­li­chen Leiter.“

Als ech­ter Forch­hei­mer kehrt Tarik Kuy­gun nach lan­ger Zeit zum Jahn zurück. „Mit Tarik kommt ein wasch­ech­ter Forch­hei­mer zum Jahn. Die jetzt 21-jäh­ri­ge Offen­siv­kraft ver­brach­te sei­ne letz­ten Junio­ren-Jah­re im geho­be­nen Lei­stungs­be­reich beim FSV-Erlan­gen Bruck und beim ATSV Erlan­gen, wo er sei­ne ersten Schrit­te im Her­ren­fuß­ball unter­nom­men hat. Anschlie­ßend führ­te sein Weg zum FC Her­zo­gen­au­rach. In 26 Ein­sät­zen in der Lan­des­li­ga bringt es Tarik auf fünf Treffer.“

Von der U19 des FC Ein­tracht Bam­berg wer­den sich Luca Lau­ter­bach und Tim Fra­zier dem Jahn anschlie­ßen. „Luca, der 18-jäh­ri­ge Hei­li­gen­städ­ter, kommt als varia­bel ein­setz­ba­rer Spie­ler auf der Außen­ver­tei­di­ger und Sech­ser-Posi­ti­on. Luca, groß­ge­wor­den beim 1.FC Nürn­berg, führ­te sein Weg über die DJK Don Bos­co und den Würz­bur­ger Kickers zum FC Ein­tracht Bam­berg. Mit dem Ker­s­ba­cher Tim Fra­zier kommt ein ehe­ma­li­ger Jahn­ler an alte Wir­kungs­stät­te zurück. Vom FC Ein­tracht Bam­berg schließt sich der 18-jäh­ri­ger Offen­siv­spie­ler wie­der sei­nem Jugend-Ver­ein an. „Tim kann als Außen­spie­ler rechts wie links ein­ge­setzt wer­den. Was Ihn aus­zeich­net ist sei­ne Schnel­lig­keit und Varia­bi­li­tät. Wir freu­en uns sehr auf die jun­gen und span­nen­den Neu­zu­gän­ge. Abge­schlos­sen ist die Kader­pla­nung final noch nicht, wir wer­den den Markt wei­ter beob­ach­ten“, so Hol­ger Denzler.