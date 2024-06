Jakub Mintal wechselt von der SpVgg Bayreuth zur U23 des 1.FCN

„Willkommen zurück in Nürnberg, Jakub!“ kommentiert Michael Wiesinger, der Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums des 1.FC Nürnberg, den mit sofortiger Wirkung vollzogenen Wechsel von Jakub Mintal von der SpVgg Bayreuth zur U23 des Club. Der Vertrag mit dem 19-jährigen Stürmer wurde auf dessen Wunsch in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, erklärte SpVgg-Geschäftsführer Jörg Schmalfuß. In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit lief Jakub Mintal in der Regionalliga Bayern in 29 Spielen für die Altstadt auf und erzielte in 1613 Spielminuten sechs Tore und leistete fünf Vorlagen. Im Bayernpokal traf Jakub Mintal in drei Spielen drei Mal für die SpVgg.

Für Jakub Mintal, den Sohn des früheren Altstadt-Trainers und Club-Legende „Phantom“ Marek Mintal, bedeutet der Wechsel nach Nürnberg eine Rückkehr zu den fußballerischen Wurzeln. Bereits von 2012 bis 2018 schnürte Jakub Mintal die Fußballschuhe für die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Nürnberg. Im Anschluss wechselte der Slowake zur JFG Wendelstein, ehe er über eine weitere Station beim SSV Jahn Regensburg schließlich bei der Altstadt landete.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Jakub zum Club zurückkehrt. In der vergangenen Saison konnte er seine ersten Schritte in der Regionalliga gehen und Scorerpunkte sammeln. Wir sind uns sicher, dass er bei uns sein Potential weiter entfalten und in der U23 seine nächsten Entwicklungsschritte gehen kann“, erklärt Club-NLZ-Leiter Michael Wiesinger.

„Wir danken Jakub Mintal für seinen stets vorbildlichen Einsatz bei der Altstadt und wünschen ihm für seine Zukunft bei der U23 und vielleicht auch mal bei den Profis des Club allen erdenklichen Erfolg – außer natürlich in den beiden Spielen in der kommenden Regionalliga-Saison gegen die SpVgg Bayreuth“, kommentierte Altstadt-Geschäftsführer Jörg Schmalfuß den Wechsel des Nachwuchstalents an den Valznerweiher.