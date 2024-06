„Die Wür­de des Men­schen ist unan­tast­bar.“, schrie­ben Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz am 06.06. um 7:30 Uhr bei strah­len­dem Son­nen­schein mit bun­ten Stra­ßen­krei­den auf den Boden. Dass damit der Wert eines Men­schen gemeint ist, den die­ser nicht ver­lie­ren kann, erklär­te ihre Leh­re­rin, Kri­stin Mar­tin, Orga­ni­sa­to­rin der Akti­on. Doch „die Wür­de des Men­schen“ war nur der Anfang. Den gan­zen Vor­mit­tag über knie­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler von der 5. Klas­se bis zur 11. Klas­se der Rei­he und Klas­se nach im 15-minü­ti­gen Wech­sel auf den Geh­we­gen von Eber­mann­stadt und schrie­ben unse­re Grund­rech­te nie­der. Anlass war der 75. Geburts­tag des Grund­ge­set­zes. Der so ent­stan­de­ne Weg führ­te den ca. 1300 Meter lan­gen Weg von der Schul­tür bis zum Rat­haus und wei­ter auf den Markt­platz, wo die letz­ten Wör­ter um 13:30 Uhr von Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Q11, rund um den Brun­nen her­um ent­stan­den. Die Schü­ler, die gera­de kei­ne Stra­ßen­krei­de in der Hand hiel­ten, waren mit einem Quiz zum Grund­ge­setz beschäf­tigt. Unter­stützt wur­de die Akti­on von der Bür­ger­mei­ste­rin, Frau Mey­er, die die Krei­den spendierte.

Nicht nur die aner­ken­nen­den Wor­te zahl­rei­cher Fuß­gän­ger, auch der strah­len­de Son­nen­schein und vor allem der Zusam­men­halt und das gro­ße Enga­ge­ment der Schü­le­rin­nen und Schü­ler beim Schrei­ben und Beant­wor­ten der Quiz-Fra­gen, mach­ten den Tag zu einem beson­de­ren Schul­tag und zu einem wür­di­gen Geburts­tags­ge­schenk für unser Grundgesetz.

Pas­san­ten frag­ten inter­es­siert nach, was und war­um die­se Akti­on gemacht wur­de und erhiel­ten die ent­spre­chen­de Aus­kunft, “wie wich­tig das Grund­ge­setz als Gesetz und Sym­bol unse­rer Wer­te ist.“

K. Mar­tin