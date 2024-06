Für eine funk­tio­nie­ren­de und siche­re Infrastruktur

Der Bau­hof Wei­den­berg freut sich über einen neu­en Uni­mog. Das uni­ver­sell ein­setz­ba­re Nutz­fahr­zeug wur­de am Don­ners­tag im Bei­sein von Land­rat Flo­ri­an Wie­demann sowie wei­te­ren Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern des Land­krei­ses Bay­reuth offi­zi­ell eingeweiht.

Der 350 PS star­ke und 16,5 Ton­nen schwe­re Uni­mog, aus­ge­stat­tet mit modern­ster Blue­Tec-6-Abgas­tech­no­lo­gie, stellt eine wich­ti­ge Ergän­zung für den Wei­den­ber­ger Bau­hof dar. Mit sei­ner Viel­sei­tig­keit und Lei­stungs­fä­hig­keit unter­stützt er die Mit­ar­bei­ter des Bau­hofs bei zahl­rei­chen Auf­ga­ben, dar­un­ter Win­ter­dienst, Stra­ßen­rei­ni­gung, Grün­flä­chen­pfle­ge und vie­le wei­te­re kom­mu­na­le Dienstleistungen.

Dabei waren sich alle Betei­lig­ten einig: Durch den Ein­satz moder­ner Tech­nik trägt der Uni­mog wesent­lich zur Effi­zi­enz und Sicher­heit der Arbei­ten bei.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Der neue Uni­mog ist ein wich­ti­ger Bau­stein, um die hohe Qua­li­tät der Dienst­lei­stun­gen unse­res Bau­hofs auf­recht­zu­er­hal­ten und wei­ter zu ver­bes­sern. Beson­ders in Zei­ten, in denen die Anfor­de­run­gen an die kom­mu­na­len Infra­struk­tu­ren ste­tig wach­sen, ist es uner­läss­lich, dass unse­re Bau­hö­fe gut aus­ge­stat­tet sind.“