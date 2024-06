In der Nacht auf Mitt­woch ent­wen­de­ten Unbe­kann­te einen schwarz-grau­en BMW X4 im Wert von etwa zwan­zig­tau­send Euro. Die Kri­po Hof ermit­telt und sucht Zeugen.

Der Eigen­tü­mer bemerk­te den Dieb­stahl am Mitt­woch­mor­gen. Er hat­te das Fahr­zeug mit Kulm­ba­cher Zulas­sung am Diens­tag­mor­gen in der Schol­len­teich­stra­ße auf Höhe der Erl­ho­fer Stra­ße am Fahr­bahn­rand geparkt.

Unbe­kann­te müs­sen sich in die­sem Zeit­raum Zugang zum Fahr­zeug ver­schafft und die­ses anschlie­ßend ent­wen­det haben. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt nun wegen Diebstahls.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu oben genann­tem Sach­ver­halt im Tat­zeit­raum Diens­tag, 11.06.2024, 7 Uhr, bis Mitt­woch, 12.06.2024, 9.45 Uhr, geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu setzen.