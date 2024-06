Sprach­rohr für die Wirtschaft

Am ver­gan­ge­nen Diens­tag wähl­ten die Mit­glie­der der Mit­tel­stands­uni­on (MU) ein­stim­mig ihren neu­en Vor­sit­zen­den Bene­dikt Feu­ersta­ke. Der 38-jäh­ri­ge Han­dels­fach­wirt folgt dem Gastro­no­men Flo­ri­an Mül­ler, der nach zehn Jah­ren auf eige­nen Wunsch in die zwei­te Rei­he tritt.

„Der Mit­tel­stand all­ge­mein und in Bam­berg im Beson­de­ren befin­det sich in schwe­ren Zei­ten. Als Mit­tel­stands­uni­on ver­ste­hen wir uns als Sprach­rohr für die Inter­es­sen der vie­len mit­tel­stän­di­schen Bam­ber­ger Betrie­be und wol­len deren akti­ver Part­ner sein. An die­sem Ziel wer­den wir wei­ter­hin gemein­sam arbeiten!“

Unter­stützt wird Feu­ersta­ke von einem ein­ver­nehm­lich gewähl­ten Vor­stands­team. Die Stell­ver­tre­ter Vol­ker Wre­de, der ehe­ma­li­ge Inha­ber des Live-Clubs und der Haas-Säle, die Kreis­vor­sit­zen­de des Ein­zel­han­dels­ver­ban­des und Stadt­rä­tin Anne Rudel, Kreis­hand­werks­mei­ster Man­fred Amon sowie der Immo­bi­li­en­ent­wick­ler und Vor­sit­zen­de des CSU-Orts­ver­ban­des Gau­stadt Harald Rein­hard haben die Wahl ange­nom­men. Als Schatz­mei­ster fun­giert der Auto­mo­bil­händ­ler Ste­fan Hipe­li­us. Stadt­rä­tin Anna Nie­der­mai­er und Brau­er Ambros Mahr sind als Schrift­füh­rer Teil des Teams um Feu­ersta­ke. Wei­te­re Mit­glie­der der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on kom­plet­tie­ren den Vor­stand als Bei­sit­zer. CSU-Kreis- und Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Prof. Dr. Ger­hard Seitz und Alt­bür­ger­mei­ster Dr. Chri­sti­an Lan­ge brin­gen ihre Erfah­rung und ihr Netz­werk in den Vor­stand ein.

Begin­nen will der neue Vor­stand mit einer Tour durch die Bam­ber­ger Wirt­schaft, um in den direk­ten Dia­log zu tre­ten. „Denn es gibt viel zu tun“, ist sich Feu­ersta­kes Stell­ver­tre­ter Vol­ker Wre­de sicher, der gemein­sam mit dem neu­en Vor­sit­zen­den Impul­se für die Bam­ber­ger Wirt­schaft setzt.

Bene­dikt Feu­ersta­ke baut auf eine enge Zusam­men­ar­beit mit dem CSU-Ver­band Bam­berg Stadt sowie der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on. Die Stär­kung und Sicht­bar­ma­chung ist essen­zi­el­len Bedeu­tung für den Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land, aber auch die aktu­el­len Schwie­rig­kei­ten für mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men sind zen­tra­les Anlie­gen der Mit­tel­stands­uni­on, auch über die Gren­zen Bam­bergs hinaus.