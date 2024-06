Lukas Hofer, zuletzt Head­coach beim öster­rei­chi­schen Zweit­bun­des­li­gi­sten Uni­on Deutsch Wagram Alli­ga­tors und Trai­ner der öster­rei­chi­schen U16-Natio­nal­mann­schaft, wird in der kom­men­den Spiel­zeit Assi­stenz-Trai­ner von Head­coach Flo­ri­an Wedell.

Flo­ri­an Wedell (Head Coach BBC Bayreuth):

„Lukas ist ein jun­ger, enga­gier­ter Trai­ner mit viel posi­ti­ver Ener­gie, der mit uns den näch­sten Schritt in sei­ner Kar­rie­re gehen möch­te. Er ver­fügt über meh­re­re Jah­re Erfah­rung als Assi­stenz-Trai­ner, Head­coach sowie als Trai­ner der öster­rei­chi­chen Nach­wuchs-Natio­nal­mann­schaft. Neben sei­ner Trai­ner­aus­bil­dung in der Hei­mat hat er die 3‑jährige Aus­bil­dung der FIBA (FECC) genos­sen. Wir freu­en uns sehr, dass Lukas Teil des Teams wird!“

Nach Abschluss sei­ner Kar­rie­re als höher­klas­si­ger Spie­ler 2021 wid­me­te er sich sei­ner Trai­ner­lauf­bahn und absol­vier­te das Pro­gramm FIBA Euro­pe Coa­ching Cer­ti­fi­ca­te. In der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit war er als Head­coach bei den Uni­on Deutsch Wagram Alli­ga­tors in der B2L aktiv und hol­te mit den Nie­der­öster­rei­chern nach dem 2. Platz im Grund­durch­gang der Grup­pe Ost in den Play­offs die Vize­mei­ster­schaft in der öster­rei­chi­schen 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga. Erst im Fina­le muss­te man sich den Mistel­bach Mustangs beugen.

Lukas Hofer über die neue Her­aus­for­de­rung als Assi­stant Coach:

„Für mich beginnt in Bay­reuth ein neu­er Lebens­ab­schnitt auf den ich mich – mit einer gesun­den Por­ti­on Respekt – unheim­lich freue! Wir haben die­se Sai­son eini­ges vor und stecken schon mit­ten in der Pla­nungs­pha­se. Ich freue mich außer­dem neben Flo­ri­an die Spie­ler und ande­ren Team­mit­glie­der kennenzulernen.“

Der 31-jäh­ri­ge war als akti­ver Spie­ler zunächst in der 2. öster­rei­chi­schen Bun­des­li­ga in der Sai­son 2017/18 bei den Mistel­bach Mustangs aktiv. Dann wech­sel­te der 1,84 Meter gro­ße Point Guard zu den Uni­on Deutsch Wagram Alli­ga­tors, bei denen er in den Zweit­li­ga-Spiel­zei­ten 2018/19 und 2019/20 zu den Lei­stungs­trä­gern zähl­te. Zur Spiel­zeit 2020/21 wech­sel­te Lukas Hofer zu den Vien­na D.C. Tim­ber­wol­ves in die erste öster­rei­chi­sche Bundesliga.

Außer­dem betreu­te der neue Bay­reu­ther Co-Trai­ner die öster­rei­chi­sche U16-Natio­nal­mann­schaft. Bei der U 16-Euro­pa­mei­ster­schaft im August 2022 hol­te er mit sei­nen “Bur­schen” den 8. Rang. Beim BBC Bay­reuth unter­schrieb der Öster­rei­cher einen Einjahresvertrag.

BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga ProA

Kader Sai­son 2024/25