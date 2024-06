Nach der Pfingst­pau­se star­te­ten die Baur SV Teams am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de mit einer erfolg­rei­chen Bilanz: von sie­ben akti­ven Mann­schaf­ten konn­ten 5 Sie­ge ein­ge­fah­ren wer­den. Sowohl die Damen als auch die Her­ren sieg­ten über­le­gen, ohne einen Punkt abzu­ge­ben und im Jugend­be­reich waren die 1. Junio­ren, die 1. Bam­bi­ni und das Klein­feld­team erfolgreich.

Klein­feld U9 Nord­li­ga 2

TC Burg­haig – Baur SV 2:16

Gro­ße Freu­de gab es bei den Jüng­sten des Baur SV über den Sieg in ihrem ersten Ein­satz der Sai­son. Levin Pühl­horn, Levis Pühl­horn, Paul Schulz und Jonas Dietz waren den Gast­ge­bern in den Ein­zel- und Dop­pel­par­tien klar über­le­gen und gaben ins­ge­samt nur zwei Spie­le ab. Auch in den Moto­rik Übun­gen behielt der Baur SV Nach­wuchs die Über­hand und hol­te vier Punkte.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 2

TC Sand – Baur SV II 4:2

In ihrem ersten Sai­son­spiel muss­ten die zwei­ten Junio­ren mit einer Nie­der­la­ge im Gepäck die Heim­rei­se antre­ten. In den Ein­zeln konn­te nur Jan Ein­becker sich durch­set­zen, Luis Dötschel, Lia Meindl­schmidt und Ame­lie Dötschel unter­la­gen jeweils in zwei Sät­zen. Im Dop­pel konn­ten Lia Meindlschmidt/​Jan Ein­becker noch einen zwei­ten Punkt ein­fah­ren, die Nie­der­la­ge aber nicht mehr abwenden.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 2

Baur SV – TC GW Bay­reuth 5:1

Mit einem kla­ren Sieg star­te­ten die Bam­bi­ni nach der Pfingst­pau­se in ihre Sai­son. Emil Beu­erle, Ben Ein­becker und Noah Kügel ent­schie­den im Ein­zel ihre Spie­le klar für sich, ein­zig Vin­cent Hüm­mer unter­lag sei­nem Geg­ner. In den Dop­peln zeig­te sich das Baur SV Team stark und hol­te bei­de Par­tien nach Hause.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1

TC Ler­chen­bühl BT – Baur SV 2:4

Die Junio­ren sicher­ten sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ihren ersten Sai­son­sieg. Juli­an Win­ter, Tizi­an Wag­ner und Nico­las Win­ter ent­schie­den im Ein­zel über­le­gen ihre Par­tien für sich, nur Tim Knäb­lein muss­te sich sei­nem Geg­ner geschla­gen geben. In den Dop­peln lie­ßen Juli­an und Nico­las Win­ter ihren Geg­nern kei­ne Chan­ce und hol­ten mit ihren Dop­pel­er­folg den Gesamtsieg.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 3

Baur SV II – TV Bur­ge­brach 1:5

Für die zwei­ten Bam­bi­ni reich­te es am ver­gan­ge­nen nicht für einen Sieg. Im Ein­zel sicher­te Leon Dietz in einer knap­pen Par­tie mit 11:9 im Match­tie­break den ein­zi­gen Punkt für sei­ne Mann­schaft, Lucy Tuma, Marie Krapp­mann und Milan Zim­mer­mann unter­la­gen jeweils in zwei Sät­zen und auch in den Dop­peln blie­ben die Gäste über­le­gen und hol­ten bei­de Punkte.

Damen Nord­li­ga 1

Baur SV – TSV Mel­ken­dorf II 9:0

Mit einer sou­ve­rä­nen Lei­stung blei­ben die Damen auch nach der Pfingst­pau­se auf Erfolgs­kurs. Im Ein­zel sorg­ten Julia Wim­mer, Lia Meindl­schmidt, Nico­le Tuma und Julia Fischer in kla­ren Matches für drei schnel­le Punk­te, und auch Mari­ja Radu­lo­vic konn­te im hart umkämpf­ten Spit­zen­ein­zel einen Sieg ein­fah­ren. Tina Ham­mer­schmidt dreh­te nach ver­lo­re­nem ersten Satz ihre Par­tie und mach­te dann im Match­tie­break mit dem sech­sten Ein­zel­punkt den Gesamt­sieg bereits nach den Ein­zeln per­fekt. In gewohn­ter Mar­nier zeig­ten sich die Damen auch in den Dop­peln stark und hol­ten hier alle drei Partien.

Die Ergeb­nis­se: Radu­lo­vic – Popp 6:3, 6:4; Wim­mer – Zim­mer­mann 6:0, 6:0; Meindl­schmidt – Lud­wig 6:0, 6:0; Ham­mer­schmidt – Brehm 3:6, 6:1, 10:3; Fischer – Schramm 6:0, 6:1; Tuma – Seitz 6:2, 6:0; Wimmer/​Hammerschmidt – Popp/​Zimmermann 6:1, 6:3; Radulovic/​Fischer – Ludwig/​Schramm 6:0, 6:0; Meindlschmidt/​Tuma – Brehm/​Seitz 3:6, 7:5, 10:5.

Her­ren Lan­des­li­ga 2

MTV Bam­berg II – Baur SV 0:9

Am drit­ten Spiel­tag tra­ten die ersten Her­ren nach der drei­wö­chi­gen Pau­se in Bam­berg an und sicher­ten sich eben­falls einen über­le­ge­nen Aus­wärts­sieg. In der ersten Run­de hat­te Seba­sti­an Schnei­der an 6 kei­ne Pro­ble­me mit sei­nem Gegen­über. Auch Dani­el Vlcek und Kevin Monat muss­ten bei ihren Zwei­satz­sie­gen nur in weni­gen Momen­ten kämpfen.

Die zwei­te Ein­zel­run­de stand eben­falls im Zei­chen der Gäste. Pas­cal Men­nel, Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky und David Mra­zek lie­ßen ihren Kon­tra­hen­ten nur weni­ge Spielgewinne.

Mit dem 6:0 nach den Ein­zeln hol­ten sowohl Mrazek/​Schneider als auch Kornitzky/​Mennel zwei siche­re Dop­pel­punk­te. Vlcek/​Monat muss­ten im zwei­ten Satz etwas mehr arbei­ten, um das 9:0‑Endergebnis zu sichern.

Die Ergeb­nis­se: Vorn­lo­cher – Mra­zek 0:6, 2:6; Bruske – Vlcek 2:6, 0:6; Strodt­beck – Dr. Kor­nitz­ky 2:6, 2:6; Weber – Monat 0:6, 4:6; End­res – Men­nel 0:6, 1:6; Fuchs – Schnei­der 2:6, 3:6; Vornlocher/​Bruske – Vlcek/​Monat 2:6, 6:7; Strodtbeck/​Weber – 1:6, 2:6; Endres/​Fuchs – Dr. Kornitzky/​Mennel 0:6, 1:6.

Vor­schau: Am kom­men­den Sams­tag, den 15.06. sind ab 09:00 sowohl die 1. Junio­ren gegen den TC WB Thur­n­au, als auch die 2. Junio­ren gegen die Cobur­ger Tur­ner­schaft und die 2. Bam­bi­ni gegen den SV Pett­stadt im Ein­satz. Eben­falls am Sams­tag spie­len die Her­ren 30 zu Hau­se gegen den TC Burg­haig, Spiel­be­ginn ist hier um 14:00. Am Sonn­tag sind alle drei Her­ren­teams auf der hei­mi­schen Anla­ge im Ein­satz. Die 1. Her­ren emp­fan­gen dabei den TC RW Erlan­gen II, die 2. Her­ren spie­len gegen den TC WR Coburg und die 3. Her­ren emp­fan­gen den TC Sie­mens Red­witz, Spiel­be­ginn ist jeweils um 10:00. Die Teams freu­en sich über die Unter­stüt­zung der Zuschauer.