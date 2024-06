Wenn mor­gen die Fuß­ball-Euro­pa­mei­ster­schaft in Deutsch­land star­tet, wird die Heim-EM vier Wochen lang Mil­lio­nen von Men­schen vor die Bild­schir­me oder ins Freie locken. Eine reprä­sen­ta­ti­ve for­sa-Umfra­ge im Auf­trag der AOK Bay­ern ergab, dass sich 72 Pro­zent der Men­schen in Bay­ern zumin­dest ab und zu Sport­ver­an­stal­tun­gen anschau­en, sei es live, beim Public Vie­w­ing oder in den Medi­en. 30 Pro­zent von ihnen ver­fol­gen die­se Events im Som­mer bei gutem Wet­ter ger­ne zuhau­se im eige­nen Gar­ten oder auf dem Bal­kon. Für ein Fünf­tel der Befrag­ten (21 %) kommt Public Vie­w­ing in Fra­ge, 17 Pro­zent sind ger­ne vor Ort in den Sport­stät­ten wie etwa einem Fuß­ball­sta­di­on. „Wenn Fuß­ball­fans die Spie­le unter frei­em Him­mel anse­hen, ist aus­rei­chen­der Son­nen­schutz sehr wich­tig“, sagt Sabri­na Förtsch. Doch die Umfra­ge zeigt: In Bay­ern kommt der Son­nen­schutz bei Sport-Events zu kurz. Weni­ger als die Hälf­te (44 Pro­zent) der Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er ach­tet beim Besuch von Sport­ver­an­stal­tun­gen im Frei­en nach eige­nen Anga­ben immer oder fast immer auf Son­nen­schutz­mit­tel. Ledig­lich 50 Pro­zent der Befrag­ten set­zen (fast) immer auf Klei­dung, die vor der Son­ne schützt. Der Umfra­ge zufol­ge hat­te bereits ein Fünf­tel der Baye­rin­nen und Bay­ern (21 %), die Sport-Events im Frei­en anschau­en, danach min­de­stens ein­mal einen Sonnenbrand.

Son­nen­creme, pas­sen­de Klei­dung und Schat­ten nutzen

„Die Deut­sche Krebs­ge­sell­schaft warnt, dass häu­fi­ge Son­nen­brän­de das Risi­ko für Haut­krebs erhö­hen“, sagt Sabri­na Förtsch und erläu­tert, wie man das Fuß­ball-Ereig­nis des Jah­res ohne Kon­se­quen­zen für die Haut genie­ßen kann. Der wich­tig­ste Tipp: Son­nen­schutz­mit­tel mit aus­rei­chen­dem Licht­schutz­fak­tor recht­zei­tig, sorg­fäl­tig und reich­lich auf­tra­gen. Fuß- und Nasen­rücken, Schul­tern und Dekol­le­té sowie Stirn (Glat­ze) und Ohren sind beson­ders son­nen­brand­ge­fähr­det. Auch regel­mä­ßi­ges Nach­cre­men – nach jeweils etwa zwei Stun­den – ist ange­bracht. „Son­nen­schutz­mit­tel ermög­li­chen einen län­ge­ren Auf­ent­halt in der Son­ne, aber je emp­find­li­cher und hel­ler die Haut ist und je län­ger man in der Son­ne bleibt, desto höher soll­te der Schutz­fak­tor sein“, so Sabri­na Förtsch. Wie lan­ge ein Pro­dukt die Haut schützt, hängt vom Licht­schutz­fak­tor (LSF) ab. LSF 30 bedeu­tet, dass man sich drei­ßig­mal län­ger in der Son­ne auf­hal­ten kann als ohne Schutz. Wes­sen Haut sich dann ohne Son­nen­schutz­mit­tel nach zehn Minu­ten rötet, kann mit LSF 30 theo­re­tisch bis zu 300 Minu­ten – zehn Minu­ten mal Fak­tor 30 – in der Son­ne blei­ben. Haut­ärz­tin­nen und Haut­ärz­te raten aller­dings, höch­stens zwei Drit­tel die­ser errech­ne­ten Zeit aus­zu­nut­zen. Rat­sam für Sport-Events im Frei­en ist dar­über hin­aus, eine Müt­ze oder einen Son­nen­hut auf­zu­set­zen. Und auch ein schat­ti­ges Plätz­chen kann hilf­reich sein: Im Schat­ten ist die UV-Strah­lung zwar nicht ganz, aber doch um etwa die Hälf­te vermindert.

Inter­net-Tipp: www​.aok​.de/​p​k​/​t​h​e​m​a​/​h​a​u​t​g​e​s​u​n​d​h​e​it/