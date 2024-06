„Wow, ihr seid ein­fach ’ne Wucht“, so Kreis­brand­mei­ster Jür­gen Küff­ner an die Adres­se der Ram­les­reu­ther Jugend­feu­er­wehr. Denn nach 2023 hol­te am Sams­tag das Team Mar­kus Vet­ter, Han­nes König, Arthur Acker­mann und Cle­mens Hagn erneut den Sie­ger­po­kal beim Jugend­feu­er­wehr­tag der Inspek­ti­on IV im Land­kreis Bay­reuth anläss­lich des 50-jäh­ri­gen Grün­dungs­ju­bi­lä­ums der Jugend­feu­er­wehr Kir­chen­lai­bach. 130 Teil­neh­mer in 35 Grup­pen aus dem öst­li­chen Land­kreis, beglei­tet von 29 Betreu­ern, waren an den Start gegan­gen. Zwölf Übungs­sta­tio­nen waren vor 35 Schieds­rich­tern auf dem sechs Kilo­me­ter lan­gen Marsch­weg Sport­are­na – Kir­chen­lai­bach – Zeu­len­reuth zu absol­vie­ren. Neben Test­fra­gen, einen Mast­wurf am Saug­korb, das Aus­rol­len eines dop­pelt geroll­ten C‑Schlauches, einem Ziel­wurf mit einer Feu­er­wehr­lei­ne, das Anle­gen eines Brust­bun­des mit Spie­ren­stichsi­che­rung, das Kup­peln einer Saug­lei­tung, ver­schie­de­ne Kno­ten am Kno­ten­ge­stell, das Zuord­nen der Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de muss­ten die Teil­neh­mer ein CM-Strahl­rohr mit Schlauch über einen Gra­ben zie­hen und den Auf­bau einer C‑Leitung ab dem Ver­tei­ler in 4er-Teams abarbeiten.

Im Kampf um Platz ent­schie­den am Ende drei Sekun­den. „Ich kann mich nicht erin­nern, dass es jemals so knapp zuging – das war olym­pisch und ist histo­risch“, so Kreis­brand­in­spek­to­rin Ker­stin Schmidt. Ins­ge­samt punkt­gleich und zeit­gleich waren die Ram­les­reu­ther beim ent­schei­den­den Kup­peln der Saug­lei­tung einen Tick schnel­ler als die Grup­pe Tres­s­au. Platz drei beleg­te Emt­manns­berg vor Sey­bo­then­reuth und Spei­chers­dorf 1. Die Ram­les­reu­ther um Jugend­war­tin Lisa Vet­ter star­ten beim Bezirks­ju­gend­feu­er­wehr­tag am 28. Sep­tem­ber in Wal­len­fels bei Kro­nach und die fünf besten Grup­pen am 21. Sep­tem­ber beim Lud­wig-Lau­ter­bach-Cup in Bet­zen­stein für die Inspek­ti­on IV.

Um die War­te­zeit zu ver­kür­zen hat­te sich für die Feu­er­wehr­olym­pia­de das Team um Jugend­wart Max Götz mit pfif­fi­gen Ideen unter­halt­sa­me Sta­tio­nen aus­ge­dacht. Hier waren mit Fokus auf Geschick­lich­keit und Schät­zungs­ver­mö­gen die Sta­tio­nen „Gum­mi­stie­fel Ziel­weit­wurf“, „Gewicht Schät­zen“, „Ball­trans­port mit­tels Dach­rin­ne“, „Rei­fen­ke­geln“ und „Was­ser­trans­port mit Hin­der­nis­lauf“ zu absol­vie­ren. Am Ende mach­te Kir­chen­pin­gar­ten 2 das Ren­nen um den Wan­der­po­kal und ver­wies die Kame­ra­den der Grup­pen Kirchenlaibach/​Windischenlaibach und Kir­chen­pin­gar­ten 1 auf die Plätze.

Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch, Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, Kreis­brand­rat Her­mann Schreck, Stadt­brand­in­spek­tor Ste­phan Fößel, Kreis­ju­gend­feu­er­wehr­wart Tobi­as Eckert, der Kom­man­dant der aus­füh­ren­den Feu­er­wehr Chri­sti­an Hum­mer und Jugend­wart Max Götz sowie Kreis­brand­in­spek­to­rin Ker­stin Schmidt hat­ten mit Span­nung den Wett­kampf der jun­gen Brand­schüt­zer der Stadt Bay­reuth, aus Creu­ßen, Emt­manns­berg, Engel­manns­reuth, Fran­ken­berg, Haag, Hai­den­a­ab-Göpp­manns­bühl, Kir­chen­lai­bach, Kir­chen­pin­gar­ten, Lain­eck, Lien­las, Lin­den­hardt, Neun­kir­chen, Ram­les­reuth, Sey­bo­then­reuth, Spei­chers­dorf, Stei­nach­tal, Tres­s­au, Wei­den­berg und Win­di­schen­lai­bach verfolgt.

Von der Feu­er­wehr­füh­rung waren zudem die Unter­kreis-Kreis­brand­mei­ster Mario Tau­ber, Ste­phan Macht und Jür­gen Küff­ner im Ein­satz. Auch Chri­sti­na Jäger (Ansprech­part­ne­rin für die Kin­der­feu­er­weh­ren der Inspek­ti­on 4) war mit von der Partie.

Kreis­brand­in­spek­to­rin Ker­stin Schmidt bedank­te sich am Ende bei der aus­rich­ten­den Feu­er­wehr und allen Teil­neh­mern. Nach acht Stun­den ende­te am spä­ten Nach­mit­tag die Ver­an­stal­tung mit der Über­ga­be der Poka­le und Urkun­den. Beson­de­rer Dank ging an die gast­ge­ben­de Feu­er­wehr Kir­chen­lai­bach mit ihren flei­ßi­gen Hel­fern für Durch­füh­rung des Jugend­feu­er­wehr­ta­ges und die durch­gän­gi­ge Ver­sor­gung mit Kaf­fee, Kuchen und Geträn­ken. Eben­so an die THW Peg­nitz, das für das Mit­tag­essen sorg­te und der BRK Bereit­schaft Creu­ßen, die mit vier Kol­le­gen für medi­zi­ni­sche Not­fäl­le vor Ort war.