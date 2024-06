Am Sonn­tag, den 16. Juni, tref­fen sich ab 5 Uhr end­lich wie­der alle Floh­markt­fans in Gau­er­stadt auf dem Sport­ge­län­de des LTV Gau­er­stadt. In unmit­tel­ba­rer Natur und umrahmt von einer herr­li­chen Land­schaft wird wie­der die eine oder ande­re Rari­tät ihren Besit­zer wechseln.

Hun­ger und Durst kön­nen an den Ver­kaufs­stän­den des zur glei­chen Zeit statt­fin­den­den Dorf­fe­stes gestillt wer­den. Ob Kaf­fee und selbst gebacke­ner Kuchen oder herz­haf­te Sachen wie geräu­cher­te Forel­len, Fisch- und Käse­bröt­chen oder wäh­rend der Mit­tags­zeit Leber­kä­se mit Kar­tof­fel­sa­lat war­ten auf die Genießer.

Für die klein­sten Besu­cher wer­den Hüpf­burg, Schiff­schau­kel, Schieß­bu­den, Pony-Rei­ten und Kin­der­schmin­ken die Zeit in Gau­er­stadt kurz­wei­lig wer­den las­sen. Vie­le wer­den auch am Zucker­pa­last mit all den ver­locken­den Süßig­kei­ten nicht vorbeikommen.

Musi­ka­li­sche wird das gan­ze Pro­gramm von den Roß­fel­der Musi­kan­ten ab 11:30 Uhr zum 40-jäh­ri­gen Bestehen des gro­ßen Floh­mark­tes untermalt.

Floh­märkt­ler, die bereits am Sams­tag anrei­sen wol­len, kön­nen dies ger­ne tun. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr begrüßt sie sehr herz­lich als ihre Gäste beim Son­nen­wend­feu­er, das eben­falls auf dem Sport­ge­län­de stattfindet.

Die Stand­ge­bühr beträgt unab­hän­gig von der Stand­grö­ße pau­schal 5 Euro. Gewerb­li­che Anbie­ter sind nicht zuge­las­sen. Stand­re­ser­vie­run­gen sind vor­ab nicht mög­lich. Die Platz- / Stand­zu­wei­sung beginnt am Sonn­tag ab 5 Uhr.