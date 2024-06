Veranstaltungen in Gößweinstein im Juni

Kräuterwanderung

Am Mittwoch, 12.06.2024 um 15.30 findet die beliebte Kräuterwanderung mit der Heilpraktikerin Maria Foth statt. Diese Exkursion zeigt uns, das man nicht weit gehen muss, um eine Vielzahl an Heilpflanzen zu entdecken, über deren Wirkung leider immer mehr Wissen verloren geht. Die Anmeldung hierfür kann am 12.06.2024 bis mittags um 12.00 Uhr in der Touristinfo während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter 09242/456 oder per Mail info@goessweinstein.de vorgenommen werden.

Bierdiplom

Am Donnerstag den 13.06.2024 um 18.00 Uhr findet das allseits beliebte Bierdiplom für 17 EUR ohne Kurkarte und 12 EUR mit Kurkarte, das durch den Genuss von 4 Sorten Bier erworben werden kann, statt. Ein Genussbotschafter weiht die Gäste in die Geheimnisse des Bieres ein und erzählt viel Wissenswertes über die fränkische Schweiz, Anmeldung hierfür ist Donnerstag bis 12.00 Uhr in der Touristinfo persönlich oder per Mail info@goessweinstein.de.

Kaffeetasting

Am Samstag, 15.06.2024 findet das Kaffeetasting in den Räumen von Röstmal um 11.00 Uhr statt.. Der Kaffeeröster Stefan Petzold führt unsere Gäste durch die Welt des Kaffees. Es erfolgt das Cupping, eine professionelle. Verköstigung und man erfährt viel über den Anbau, die Verarbeitung und das Rösten des Kaffees für 15 EUR, hier kann die Anmeldung bis Samstag 10.30 Uhr in der Touristinfo erfolgen.

Nachtwächterführung

Am Samstagabend, 15.06.2024, findet um 20.00 Uhr die spektakuläre Nachtwächterführung mit dem Nachtwächter Bernie Bauernschmitt statt. Ein besonderes Highlight ist hier der Besuch der Burg, welcher auch im Preis von 7 EUR inklusive ist. Gäste mit Kurkarte zahlen für dieses Event nur 6 EUR. Die Anmeldung muss bis Samstag 12.00 Uhr in der Touristinfo persönlich, per Telefon 09242/456 oder per Mail info@goessweinstein..de erfolgen. Eventuelle Restkarten werden im Gasthaus Stern verkauft.