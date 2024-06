Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 12.06.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Am Dienstagabend lieferten sich zwei junge Männer an der Bushaltestelle PaulGossen-Straße / Äußere Brucker Straße eine tätliche Auseinandersetzung, bei welcher einer der Täter mit einer Eisenkette auf seinen Kontrahenten einschlug.

Die beiden Männer im Alter von 22 und 25 Jahren gerieten in einem Linienbus miteinander in Streit und begannen damit sich gegenseitig zu schubsen. Als der jüngere der beiden Männer zusammen mit seiner Freundin an der Haltestelle aus dem Bus ausstieg, folgte ihn der 25-Jährige und griff ihn tätlich an. Zunächst trat er seinem Gegenüber in den Unterleib. Anschließend zog der Aggressor eine Eisenkette hervor und schlug damit in Richtung des 22-Jährigen. Glücklicherweise verfehlte ihn der Schlag.

Dem noch nicht genug, biss der 25-jährige Erlanger seinem Kontrahenten noch ins Gesicht. Dieser wehrte sich gegen die Angriffe mit Faustschlägen.

Die Polizeibeamten stellten die Eisenkette sicher.

Beide beteiligte erlitten bei der Auseinandersetzung kleinere Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.

Polizeiinspektionen Erlangen-Land, Herzogenaurach und Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –