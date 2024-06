Offener Treff Betreuung in Bayreuth

Am Dienstag, 11. Juni, um 18 Uhr, findet erneut der Offene Treff Betreuung statt. Eingeladen sind alle am Betreuungsrecht Interessierten, also nicht nur Betreuer und Betreuerinnen, Bevollmächtigte, Betroffene und Angehörige. Diesmal stellt sich die Schuldnerberatung der Caritas vor. Unter der Überschrift „Hilfe, mein Betreuter hat Schulden – was nun?“ werden zum Beispiel die Voraussetzungen einer Privatinsolvenz erklärt. Der gemeinsame Informations- und Gedankenaustausch über dieses und jedes weitere betreuungsrechtlich relevante Thema wird begleitet von Mitarbeitern des Betreuungsvereins der Caritas sowie der Betreuungsstellen des Landkreises und der Stadt. Dieses und alle künftigen Treffen finden nunmehr im Konferenzsaal der Caritas in der Bürgerreuther Straße 9, Bayreuth statt. Es bedarf keiner Anmeldung. Weitere Informationen erhalten Interessierte vom Betreuungsverein der Caritas unter Telefon 0151 54045999.