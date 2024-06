MdL Holger Dremel: 8,5 Millionen Euro Förderung für den Landkreis Bamberg

„Es freut mich, dass wir heuer über 8,5 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Bamberg erhalten“, sagt der Landtagsabgeordnete Holger Dremel.

Die größte Einzelförderung fließt nach Baunach. Die Verwaltungsgemeinschaft erhält für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule insgesamt 2,5 Millionen Euro an Zuschüssen.

„Der Freistaat Bayern bleibt verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“, so Dremel. „Es ist sehr erfreulich, dass sich auch mein Einsatz für die Projekte in der Region gelohnt hat.“

Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt 1,07 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. „Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit dieser kräftigen Erhöhung der Zuschüsse wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten“, erklärt MdL Holger Dremel.

Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben.

„Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts“, so Dremel. Die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten in diesem Jahr die Rekordsumme von 11,38 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Die Fördermaßnahmen im Einzelnen

Zuweisungsempfänger Fördermaßnahme Betrag in € Gemeinde Altendorf Neubau einer Kindertageseinrichtung 287.000 Landkreis Bamberg Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Realschule Scheßlitz 600.000 Verwaltungsgemeinschaft Baunach Generalsanierung der Grund- und Mittelschule 2.500.000 Markt Burgwindheim Umbau der Grundschule 90.000 Markt Heiligenstadt i. OFr. Neubau einer Kindertageseinrichtung 1.250.000 Markt Hirschaid Erweiterung der Kindertageseinrichtung 124.000 Gemeinde Litzendorf Umbau der Grund- und Mittelschule mit Schaffung einer Ganztagsbetreuung 800.000 Gemeinde Litzendorf Umbau des Schulhauses Pödeldorf zur Errichtung eines Kinderhorts 500.000 Gemeinde Memmelsdorf Ersatzneubau Haus für Kinder St. Christopherus 268.000 Gemeinde Pettstadt Sanierung und Erweiterung der Grundschule 800.000 Gemeinde Pommersfelden Erweiterung des Kindergartens Arche Noah 91.000 Markt Rattelsdorf Sanierung des Kindergartens 274.000 Gemeinde Reckendorf Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung Johanniter Kinderinsel 46.000 Stadt Scheßlitz Baukostenzuschuss zum Neubau einer Sporthalle 35.000 Stadt Schlüsselfeld Ersatzneubau einer Kindertageseinrichtung 280.000 Gemeinde Stadelhofen Gemeinde Strullendorf Erweiterung einer Kindertageseinrichtung Errichtung eines Naturkindergartens 290.000 53.000 Markt Zapfendorf Baukostenzuschuss zur Erweiterung und zum Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung 257.000