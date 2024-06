Individuelle Einzelberatung für angehende Freiberufler im Raum Lichtenfels

Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landratsamts / Online-Anmeldung erforderlich

Das Institut für Freie Berufe (IFB) ist eine der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für Freie Berufe in Deutschland. Als Experten der freien Berufe informieren die Mitarbeiter in einer einstündigen Einzelberatung über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung.

Diese Einzelberatung richtet sich an alle angehenden Freiberufler im Raum Lichtenfels, die den Weg in die Selbstständigkeit planen. Im persönlichen Einzelgespräch wird auf individuelle Fragen eingegangen. Die Beratung dauert 60 Minuten und kostet auf Grund der Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie lediglich 35,00 Euro.

Nächster Termin: Donnerstag, 4. Juli 2024 Veranstaltungsort: Landratsamt Lichtenfels Kronacher Straße 30, 96215 Lichtenfels.

Die Terminanmeldung erfolgt über den Veranstaltungskalender unter www.freie-berufe.com/veranstaltungen. Teilnahmegebühr: 35,- €.

Sie haben nur eine kurze Frage? Dann sind die Fachleute des IfB montags bis freitags von 9:00 bis 13:30 Uhr unter 0911/23 56 528 erreichbar.