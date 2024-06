Frankenbund-Gruppe Bayreuth veranstaltet Tagesfahrt nach Mainfranken

Unter Führung und Leitung von Klaus Trendel und Prof. em. Dr. Popp geht die Fahrt am 22. Juni ab Bayreuth über die Zwergstadt Prichsenstadt, Konstitutionssäule Gaibach, Dettelbach (Mittagspause), ins Deutsche FastnachtMuseum in Kitzingen, durch die historische Altstadt von Mainbernheim und zum Schluss in den Winzerort Wiesenbronn zur Weinprobe.

Zur Zeit gibt es nur noch eine Warteliste zur Teilnahme. Infos bitte per Mail anfragen: frankenbundbayreuth@gmx.de