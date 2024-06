Drei Focus-Siegel für das Klinikum Fichtelgebirge

Doppelte Auszeichnung für den Ärztlichen Direktor und Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Herrn Dr. med. Philipp Koehl, und bereits zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung für Prof. Dr. Benditz, Leiter der Wirbelsäulenchirurgie. Die beiden Experten der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Fichtelgebirge zählen 2024 laut Nachrichtenmagazin Focus zu den besten Medizinern Deutschlands.

Gleich doppelt freut sich der Klinikdirektor Dr. Koehl. Seine Expertise in der „Unfallchirurgie“ sowie in der „Handchirurgie“ wird von FOCUS-GESUNDHEIT als führend anerkannt. Seine langjährige Erfahrung und sein fundiertes Wissen machen ihn zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Patienten, die nach erstklassiger orthopädischer Behandlung suchen. Prof. Dr. Benditz erhielt bereits zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung für seine herausragenden Fähigkeiten in der „Wirbelsäulenchirurgie“.

„Wir gratulieren den Medizinern herzlich zu den Auszeichnungen, die eindrucksvoll ihre hohe Fachkompetenz und die ihres Teams unterstreichen, und danken für das Vertrauen, das ihnen sowohl von Patientenseite als auch von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten entgegengebracht wird“, freut sich Alexander Meyer, Vorstand des Klinikums Fichtelgebirge.

Die Top-Mediziner-Auszeichnungen basieren auf einer umfangreichen Studie, die das Recherche-Institut FactField im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus durchgeführt hat. In die Bewertung flossen unter anderem Expertenempfehlungen, wissenschaftliches Engagement, Serviceangebote sowie öffentlich verfügbare Daten zu Publikationen, Behandlungsspektrum und Qualifikationen mit ein. Das Siegel „TOP-Mediziner“ bezeichnet dabei in Therapie und Diagnostik führende Experten Deutschlands. Diese Siegel bieten eine wertvolle Orientierungshilfe für Patienten, die nach den besten medizinischen Fachkräften und Einrichtungen suchen, um eine optimale Versorgung und Behandlung zu gewährleisten.

Über die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie:

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie behandelt mit 22 Ärzten, davon 15 Fachärzten, rund 15.000 Patienten im Jahr ambulant und stationär. Besonders mache die Klinik, so der Klinikdirektor Dr. Philipp Koehl, zum einen die hohe Facharztkompetenz der Klinik, zum anderen, dass jede Sektion selbst mit großer Expertise geleitet wird. Neben der Unfallchirurgie (Leitender Arzt Dr. Binder) sind das die Hand- und Fußchirurgie (Leitender Arzt Dr. Mada), die Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie (Leitender Arzt Prof. Dr. Benditz), die Sportorthopädie (Leitender Arzt Dr. Rueth), die Regenerative Medizin (Leitende Ärztin Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Eisenmann-Klein) und die Abteilung für muskuloskelettale Forschung (Leitung Prof. Dr. Schuh).