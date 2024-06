Gräfenberger Sportbündnis: Die Welt ist bunt – der Sport auch

Gemeinsam für Fairness, Respekt und Toleranz im Sport und Alltag

15 Jahre Gräfenberger Sportbündnis! Die formelle Gründung der Interessengemeinschaft erfolgte im Jahr 2009. Das Bündnis ist aus dem Bürgerforum Gräfenberg hervorgegangen. Gräfenberg und unzählige Unterstützer aus nah und fern protestierten gegen die massiven Aufmärsche der Neonazis in den Jahren 2006 bis 2009. Die kreativen Gegenaktionen zeigten Wirkung. Die Aufmärsche der Ewiggestrigen gehören seit langer Zeit der Vergangenheit an. Trotzdem ist festzustellen, dass rechtsextremes, fremdenfeindliches und antisemitistisches Gedankengut in unserer Gesellschaft nach wie vor verbreitet ist.

Die aktuellen Wahlergebnisse zur kürzlichen Europawahl zeigen, dass Alltagsrassismus, Fremdenfeindlichkeit, Anfeindungen von Migranten nach wie vor weit verbreitet sind.

Ein engagiertes Gegensteuern ist für jeden verantwortungsvollen Demokraten, ohne jegliche Rücksicht auf Parteizugehörigkeiten, dringend geboten.

An den früheren Gegendemonstrationen beteiligten sich viele Sportlerinnen und Sportler. Die Gründung einer Interessengemeinschaft gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Gewalt und Intoleranz war naheliegend. An der grundsätzlichen Zielsetzung der Interessengemeinschaft hat sich seitdem nichts geändert: Primär engagiert sich das Gräfenberger Sportbündnis gegen jegliche Form der Verharmlosung rechten Gedankengutes, gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Sportvereinen und mit Schulen.

Mittlerweile gehören dem Gräfenberger Sportbündnis 11 Sportvereine aus den Landkreisen Forchheim und Erlangen-Höchstadt mit ca. 7.000 Sportlerinnen und Sportler an. In nahezu allen Vereinen dominiert die Sportart Fußball. Weitere Sportarten wie beispielsweise Gymnastik, Volleyball, Tennis, Turnen, Wandern, Leichtathletik, Ski, Kegeln, Tanzen und viele weitere Sportarten vervollständigen das Sportangebot der Vereinsgemeinschaft.

Das Sportbündnis arbeitet seit der Gründung in vielen regionalen und überregionalen Organisationen aktiv mit, so zum Beispiel in der Allianz gegen Rechtsextremismus in der europäischen Metropolregion Nürnberg und in der Initiative im deutschen Fußball „NIE WIEDER“.

2011 zeichnete der Deutsche Fußball-Bund das Gräfenberger Sportbündnis mit dem Julius-Hirsch-Preis für soziales Engagement aus. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz in Berlin würdigte ebenfalls die Projektarbeit der Interessengemeinschaft im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“.

Im Februar 2024 hat sich mit der Sportgemeinschaft Neunkirchen am Brand ein weiterer Verein zu den Idealen des Gräfenberger Sportbündnisses bekannt. Ludwig Haas, der Sprecher des Sportbündnisses, begrüßte die Neunkirchener sehr herzlich im Sportbündnis und wertete dies als klares Bekenntnis zu allen demokratischen Grundwerten.

Die nunmehr elf Sportvereine des Gräfenberger Sportbündnisses sehen ihre Aufgabe nach wie vor darin, Fairness, Respekt und Toleranz im Sport wie auch im Alltagsleben zu fördern. NEIN zu Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Antisemitismus ist das Leitmotiv der gemeinsamen Aktionen. Die Förderung des Gemeinsinns und der Mitmenschlichkeit, die Achtung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund und anderer Kulturen stehen im Mittelpunkt.

Engagierte Sportvereine und deren Mitglieder sind die Träger und die Basis unserer Gesellschaft. Sie übernehmen viele gemeinschaftliche und soziale Aufgaben, so auch die Vereine und die Mitglieder des Sportbündnisses. Sie sagen NEIN zu Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Sie stehen ein für unsere freiheitlichen und demokratischen Grundwerte – für eine friedliche und gewaltfreie Welt!

Die Vereine des Sportbündnisses

SC Egloffstein

SV Ermreuth

1. FC Eschenau

ASV Forth

TSV 09 Gräfenberg

SV Hiltpoltstein

SG Neunkirchen am Brand

SG Rüsselbach

FC Stöckach

FC Thuisbrunn

SpVgg Weißenohe

Weitere Informationen unter www.graefenberger-sportbuendnis.de