Die Stadt Bay­reuth und die Gemein­de Hein­ers­reuth haben in einer Gemein­schafts­ar­beit den Wirt­schafts­weg zwi­schen bei­den Kom­mu­nen saniert. So über­nahm die Gemein­de Hein­ers­reuth die vor­be­rei­ten­den Arbei­ten an dem knapp 500 Meter lan­gen als Feld- und Wald­weg gewid­me­ten Weg und brach­te die erste Frost­schutz­schicht auf. Die Stadt Bay­reuth ließ vom städ­ti­schen Bau­hof die zwei­te Frost­schutz- und die Deck­schicht ein­bau­en. Die Hein­ers­reu­ther Erste Bür­ger­mei­ste­rin Simo­ne Kirsch­ner und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger lob­ten die inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit und freu­ten sich, dass die Ver­bin­dung für Erho­lung­su­chen­de, Land­wir­te sowie Rad­fah­re­rin­nen und Fah­rer zwi­schen Hein­ers­reuth und Bay­reuth ver­bes­sert wer­den konn­te. Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger sag­te: „Es ist ein sehr schö­ner Spa­zier­weg ent­stan­den. Ich möch­te beson­ders den Grund­stücks­ei­gen­tü­mern für die Koope­ra­ti­on dan­ken.“ Den Wor­ten schloss sich Simo­ne Kirsch­ner an. Sie lob­te vor allem die unkom­pli­zier­te Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Bay­reuth. Bei­de dank­ten beson­ders Wer­ner Kau­per aus Cot­ten­bach, der sich seit fast zehn Jah­ren für den Aus­bau die­ser Ver­bin­dung zwi­schen der Gemein­de Hein­ers­reuth und der Stadt Bay­reuth ein­ge­setzt hat.