Am Sams­tag, 22. Juni, kön­nen Inter­es­sier­te bei einem Kurs­an­ge­bot der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth neue Arbeits­me­tho­den ken­nen­ler­nen und aus­pro­bie­ren. Wie kön­nen in einer sich immer schnel­ler ver­än­dern­den Arbeits­welt Pro­zes­se gestal­tet wer­den, so dass Teams ihre selbst­ge­steck­ten Zie­le errei­chen? Wie kön­nen Ver­än­de­run­gen rasch adap­tiert wer­den und wie gelingt es, einen ech­ten Nut­zen als Ergeb­nis der Arbeit zu erzeu­gen? In dem Kurs wer­den die bei­den agi­len Arbeits­me­tho­den Kan­ban und Scrum aus­pro­biert und wesent­li­che Merk­ma­le hier­zu erar­bei­tet. Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Don­ners­tag, 13. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.