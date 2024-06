Wegen wei­te­rer Arbei­ten im Kreu­zungs­be­reich Am Europakanal/​Dorfstraße wer­den die Ein­mün­dung und der davor lie­gen­de Bereich der Dorf­stra­ße ab Sonn­tag, 9. Juni 2024, 9 Uhr gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 286, 287 und N28 Rich­tung Tul­pen­weg fah­ren eine Umlei­tung über die Fran­ken­wald­al­lee und Jakob-Nein-Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Fran­ken­wald­al­lee der Linie 286 in Rich­tung Lind­ner­stra­ße sowie die Hal­te­stel­len Büchen­bach Schu­le und Dia­ko­ni­sches Zen­trum in der Dorf­stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Für die Hal­te­stel­le Fran­ken­wald­al­lee der Linie 286 befin­det sich eine Ersatz­hal­te­stel­le im Kreu­zungs­be­reich Am Europakanal/​Frankenwaldallee vor dem Anwe­sen Haus­num­mer 6. Für die Hal­te­stel­len Büchen­bach Schu­le sind Ersatz­hal­te­stel­len in der Jakob-Nein-Stra­ße auf Höhe der Schu­le ein­ge­rich­tet. Als Ersatz für die Hal­te­stel­le Dia­ko­ni­sches Zen­trum dient die gleich­na­mi­ge Hal­te­stel­le der Linie 289 Rich­tung Kli­ni­kum Am Euro­pa­ka­nal. Das Ende der Umlei­tung ist für Mon­tag, 17. Juni 2024 geplant. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen.