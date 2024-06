Bald ist es wie­der so weit: Das STADT­RA­DELN 2024 star­tet! Seid dabei und mel­det euch an! Vom 10. Juni bis zum 30. Juni 2024 heißt es wie­der: Auf die Räder, fer­tig los! Das STADT­RA­DELN, eine inter­na­tio­na­le Kam­pa­gne des Kli­ma-Bünd­nis, zieht allein in Deutsch­land über 1.000 Städ­te und Gemein­den an. Das Ziel des 21- tägi­gen Wett­be­werbs ist es, gemein­sam mög­lichst vie­le kli­ma­freund­li­che Kilo­me­ter mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen, um sowohl indi­vi­du­el­le als auch kom­mu­na­le CO₂-Emis­sio­nen zu reduzieren.

Früh­stücks­ak­ti­on am Roten Main

Am Mon­tag, den 10.06.2024, ver­teilt die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH von ca. 07:00 Uhr – 09:00 Uhr zum Auf­takt des STADT­RA­DELN am Fahr­rad­weg auf der Main­über­da­chung Brot­zeit­tü­ten an alle Vor­bei­ra­deln­den. Kommt vor­bei und holt euch unver­bind­lich eure kosten­lo­se Stär­kung mit dem Fahr­rad auf dem Weg zur Schu­le, Arbeit, Uni etc. ab. Beim STADT­RA­DELN spielt es kei­ne Rol­le, ob man pri­vat oder beruf­lich mit dem Fahr­rad unter­wegs ist und wie vie­le Kilo­me­ter man dabei zurück­legt – Kli­ma­schutz kennt kei­ne Gren­zen. Jeder gera­del­te Kilo­me­ter trägt dazu bei, Bay­reuth kli­ma­freund­li­cher zu machen. Durch die Teil­nah­me kann jeder sei­nen Bei­trag zur Rad­för­de­rung, Kli­ma­schutz und Lebens­qua­li­tät in Bay­reuth leisten.

Jetzt mit­ma­chen!

Mit­ma­chen kann jeder, der in Bay­reuth wohnt, arbei­tet oder hier eine (Hoch-)Schule besucht. Das Anmel­den ist ab sofort ganz ein­fach über die offi­zi­el­le Web­site mög­lich: www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​y​r​e​uth Wenn eure Freun­de und Bekann­te genau­so fahr­rad­be­gei­stert sind wie ihr, war­um grün­det ihr nicht eine gemein­sa­me Grup­pe oder schließt euch einer bereits Bestehen­den an? Jeder gera­del­te Kilo­me­ter wäh­rend der drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit kann ent­we­der online im Kilo­me­ter-Buch auf der Web­site ab dem 10. Juni 2024 ein­ge­tra­gen oder direkt über die STADT­RA­DELN-App ver­folgt wer­den. Radelt mit für ein kli­ma­freund­li­che­res Bayreuth!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter:

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth, Vanes­sa Mau­er­mann Tel. 0921/885–758, Julia Wahl­er; Tel. 0921/885–753 Ame­lie Koh­stall; Tel. 0921/885–752 Simon Wünsch; Tel. 0921/885–759 und im Inter­net unter www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de / www​.stad​ra​deln​.de