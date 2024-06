Füh­rung für Erst- und Zweit­sprach­ler Deutsch heißt eine the­ma­ti­sche Stadt­füh­rung der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e.V.

Das Pro­gramm „Spu­ren der Reli­gio­nen und Kul­tu­ren im All­tag“ unter der Ägi­de der KEB in der Stadt Bam­berg e. V. bringt Geflüch­te­te und Ein­hei­mi­sche zusam­men. Aus­tausch und Begeg­nung von Men­schen unter­schied­li­cher Her­kunft, Spra­che und Erfah­rung wer­den im Rah­men einer Stadt­füh­rung ermög­licht. Dabei dreht sich alles um das The­ma der viel­fäl­ti­gen Spu­ren der Reli­gio­nen im fried­li­chen Mit­ein­an­der des all­täg­li­chen Lebens und im Stadt­bild Bam­bergs. Dies ist wun­der­bar geeig­net, das Welt­erbe, sein Stra­ßen­bild und sei­ne Geschich­te im Spie­gel ver­schie­de­ner Hei­mat- und Her­kunfts­or­te zu the­ma­ti­sie­ren und so zur Dis­kus­si­on anzu­re­gen. Viel­fäl­ti­ge kul­tu­rel­le und histo­ri­sche Ver­bin­dun­gen kön­nen im Gespräch und bei krea­ti­ven Aktio­nen geknüpft wer­den. Spie­le­risch-kom­mu­ni­ka­ti­ve Metho­den wie Impuls­wor­te und Fas­sa­den­be­schrei­bun­gen ermög­li­chen den Teil­neh­men­den, auch mit wenig sprach­li­chen Kennt­nis­sen, mit­ein­an­der Neu­es ken­nen­zu­ler­nen und sich in der Stadt bei­spiels­wei­se an Kirch­tür­men zu ori­en­tie­ren. Bei allen Akti­vi­tä­ten ste­hen das gemein­sa­me Erle­ben und der inter­kul­tu­rel­le Aus­tausch im Vor­der­grund. Die­se Füh­rung fin­det statt am Sonn­tag, 30. Juni 2024 ab 11.30 Uhr, Treff­punkt ist an der Blau­en Frie­da, Schüt­zen­str. 2a, 96047 Bam­berg. Es ergeht Ein­la­dung an alle inter­es­sier­ten Bam­ber­ger und Neu-Bam­ber­ger. Ver­bind­li­che Anmel­dung und Infor­ma­ti­on über wei­te­re Füh­rungs­ter­mi­ne unter Tel. 0951/502‑2374. Ab Frei­tag vor der Füh­rung Anmel­dung bit­te unter Tel. 0176/62623480 bei Frau Eva-Ute Jacob. Es wird ein Kosten­bei­trag erho­ben in Höhe von 9 €. – bit­te pas­send mitbringen.