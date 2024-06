Polizeibericht Hochfranken vom 11.06.2024

Polizeiinspektion Coburg

Plakatwände beschädigt – Zeugen gesucht

COBURG. Im Zeitraum von Freitag bis Samstag beschädigten unbekannte Täter in Coburg mehrere Veranstaltungsplakate. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Die Täter zerstörten zwei Plakatwände in der Neustadter Straße in Coburg. Die Plakate enthielten Veranstaltungshinweise auf die Parade zum Christopher Street Day in Coburg. In der Straße „Kleine Rosenau“ warfen sie eine solche Plakatwand um. Insgesamt verursachten die Vandalen einen Sachschaden von rund 350 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 7. Juni, bis Samstag, 8. Juni. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

Verhütete Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

COBURG. Eine Streife der Coburger Polizeiinspektion verhinderte am späten Montagabend die Trunkenheitsfahrt eines 20-Jährigen mit seinem Fahrrad im Coburger Stadtgebiet.

Bei einer Kontrolle des Coburgers um 22.45 Uhr in der Rodacher Straße versuchte dieser mehrfach auf sein Fahrrad zu steigen und loszufahren. Beim Aufstiegsversuch fiel er beinahe zu Boden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Zudem zeigte der Mann eindeutig drogentypische Auffälligkeiten.

Die eingesetzten Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und stellten das Mountainbike sicher.

Polizeiinspektion Kulmbach

Pkw angefahren und geflüchtet

Thurnau. – Am 10.06.2024 im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es in der Straße Milzau in Thurnau vermutlich zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw. Die Halterin des geparkten Pkw bemerkte den Schaden erst gegen 16:00 Uhr. Der linke Außenspiegel war zersprungen und vom Verursacher fehlte jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Wer Hinweise zum Verursacher oder Tathergang geben kann soll sich bei der Polizeiinspektion in Kulmbach melden.