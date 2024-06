Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 11.06.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Zwei Unfallfluchten wurden Montagmittag geklärt

BAMBERG. Montagmittag kam eine 62-Jährige zur Polizei Bamberg und wollte eine Unfallflucht melden. Sie gab an, dass ihr geliehener Transporter von Unbekannten angefahren wurde. Bei Aufnahme der Anzeige stellten die Beamten allerdings fest, dass der Schaden nicht von einem anderen Fahrzeug sein kann, sondern nur von einem sogenannten toten Gegenstand. Ermittlungen ergaben, dass die Anzeigenerstatterin die Unfallflucht begangen hatte. Sie blieb beim Abbiegen von der Adam-Senger-Straße in die Dürrwächterstraße an einer Hauswand hängen. Der Schaden an Wand und dem Transporter beläuft sich auf insgesamt ca. 5.200 Euro.

Eine weitere Unfallflucht konnte die Polizei Bamberg dank eines Zeugen klären. Der Zeuge konnte am Montagmittag auf einem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Würzburger Straße beobachten, wie dort eine 74-Jährige einparken wollte und mit ihrem Fahrzeug gegen ein Anderes fuhr. Anschließend öffnete sie ihre Fahrertür und begutachtete den Schaden an dem angefahrenen BMW. Danach parkte sie ihren Audi um und ging einkaufen. Der Zeuge konnte der Polizei Bamberg das Kennzeichen und eine Beschreibung der Unfallverursacherin weitergeben. Die 74-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Der Schaden an ihrem Fahrzeug passte zu dem beschädigten BMW. Da den Beamten auch noch Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin auffiel, wurde sie zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

BAMBERG. Montagmorgen gegen 7:30 Uhr kam es an der Marienbrücke, Kreuzung Heinrichsdamm zu einem Verkehrsunfall. Dort überquerte ein Fußgänger lt. eigenen Angaben die Kreuzung bei Grünlicht, die Ampel schaltete bei Querung auf Rot. Ein Autofahrer bog dort vom Heinrichsdamm kommend nach links Richtung Marienbrücke ab und es kam zum Zusammenstoß. Nach seinen Angaben, zeigte ihm die Ampel den Grünpfeil zum Abbiegen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger leicht, am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Mülltonneninhalt auf Straße verteilt

BAMBERG. Montagnachmittag konnte ein Zeuge beobachten, wie in der Schildstraße ein 29-Jähriger gegen eine Mülltonne trat und den Inhalt auf der Straße verteilte. Die informierten Polizeistreifen konnten den Verursacher des Schadens, in Höhe von ca. 100 Euro, in der Robert-Bosch-Straße aufgreifen.

Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

BAMBERG. In der Kärntenstraße wurde Montagmittag ein 42-Jähriger von der Polizei Bamberg kontrolliert. Er war dort mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde im untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Handfeste Auseinandersetzung am ZOB

BAMBERG. Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montagabend am Zentralen-Busbahnhof in Bamberg. Dort gerieten ein 28-Jähriger und ein 24-Jähriger in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung schubste der Ältere den Jüngeren zu Boden und trat ihm anschließend gegen den Kopf. Zeugen konnten die Beiden trennen und bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festhalten. Während der 28-Jährige vorläufig festgenommen wurde, wurde der 24-Jährige leicht verletzt ins Klinikum Bamberg gebracht.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

HALLSTADT. Nahrungsmittel im Wert von knapp 38 Euro entwendete eine Unbekannte am Freitagmorgen aus einer Selbstbedienungsgarage in der Bahnhofstraße. Die Frau packte die Waren in eine mitgeführte Tasche und warf dafür lediglich 20 Cent in die bereitgestellte Kasse. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte der Diebstahl festgestellt werden.

Wer hat gegen 09.30 Uhr eine etwa 65 Jahre alte, ca. 165 cm große, kräftige Frau beobachtet und kann der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, Hinweise zur Klärung des Diebstahls geben?

ZAPFENDORF. Beide amtlichen Kennzeichen BA-IF 777 samt Schilderhalterungen entwendeten Diebe von einem in der Laufer Straße abgestellten Lkw. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr.

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Verkehrsunfälle

LICHTENEICHE. Mit einer Fußverletzung musste am Montagmorgen eine 56-jährige Frau nach einem Verkehrsunfall durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrradfahrerin war auf dem beschilderten Radweg von Gundelsheim kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In der Gundelsheimer Straße/Schlesienstraße verließ sie den Fahrradweg, um die Straßenseite zu wechseln. Dabei übersah sie den Pkw einer 69-Jährigen, die aus der Schlesienstraße nach links in Richtung Gundelsheim abbog. Beim Zusammenstoß stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Der insgesamt entstandene Unfallschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

In Baustellenabsperrung gefahren

A70 / HALLSTADT, Lkr. Bamberg. Ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn in der Nacht zum Dienstag. Hier war ein 67 Jahre alter Autofahrer in die Baustellenabsperrung gefahren.

Um 01:00 Uhr befand sich der Mann auf der A70 in Richtung Bayreuth. Bei der Baustelle auf Höhe von Hallstadt blendete ihn nach eigenen Angaben der Gegenverkehr derart, dass er bei der dortigen Fahrbahnteilung gegen die mittigen Warnbaken fuhr. Zwar blieb der Fahrer unverletzt. Jedoch wurde der Ford so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt liegt der Sachschaden bei über 3.500 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

Geschwindigkeitsverstoß deckt einiges auf

A70 / OBERHAID, Lkr. Bamberg. Eine Verkehrskontrolle der Verkehrspolizei Bamberg am Montagmorgen auf der Autobahn hat für zwei Reisende Konsequenzen. Die Beamten konnten gleich mehrere Verstöße bei den Männern feststellen.

Aufgefallen ist das Auto mit Anhänger gegen 10:45 Uhr im Bereich Oberhaid in Fahrtrichtung Schweinfurt. Hierbei fuhr das Gespann mit 133 km/h, obwohl in diesem Fall nur 80 km/h zulässig gewesen wäre. Aus diesem Grund kontrollierte die Streife das Fahrzeug. Bei der Überprüfung des Führerscheins des 44-jährigen Fahrers stellten die Polizisten fest, dass er nicht die notwendige Fahrerlaubnis besitzt, um die Fahrzeugkombination zu führen. Aber nicht nur beim Fahrzeugführer wurden die Beamten fündig. Auch der 42 Jahre alte Beifahrer führte einen geladenen Schreckschussrevolver, einen Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser ohne die erforderlichen Erlaubnisse mit. Nachdem die Verkehrspolizisten die Gegenstände beschlagnahmt hatten und beide tschechischen Staatsangehörigen keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor sie ihre Reise fortsetzen konnten.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Ein 19jähriger befuhr gestern Abend mit seinem PS-Boliden die Hafenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit und wollte an der Wendefläche einen Kreis drehen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen geparkten Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von gut 8.000,– Euro. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstähle

FORCHHEIM. Montagfrüh wurde ein 11jähriger Schüler in einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Der Junge hatte Nahrungsmittel im Wert von über 24 Euro in seinen Schulranzen und seine Sporttasche gesteckt und diese nach Verlassen des Kassenbereichs nicht bezahlt. Der Schüler wurde im Anschluss an seinen Vater übergeben. Außer einem Hausverbot hat der junge Mann aufgrund seines kindlichen Alters keine strafrechtlichen Konsequenzen zu fürchten.

EGGOLSHEIM/NEUSES. Fast zur gleichen Zeit entwendete ein moldawischer Lkw-Fahrer in einem Supermarkt, im Industriegebiet Weinhütten, Waren im Wert von knapp 15 Euro. Als Angestellte den Dieb nach Verlassen der Kasse anhalten wollten, wurden diese von dem 51jährigen Beiseite gestoßen. Einer der Kassierer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Den Angestellten gelang es jedoch, dem rabiaten Ladendieb seinen Rucksack mit dem Diebesgut abzunehmen. Nach kurzer Fahndung konnten die herbeigeeilten Streifen den flüchtigen Beschuldigten noch in Tatortnähe festnehmen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung ließ ihn die Staatsanwaltschaft Bamberg wieder auf freien Fuß setzen.

FORCHHEIM. Ebenfalls Montagmorgen versuchte ein, zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann, Nahrungsmittel in einem Verbrauchermarkt in der Schlachthofstraße zu stehlen. Dem Dieb gelang es jedoch vor dem Ladendetektiv zu flüchten. Seinen Rucksack mit dem Diebesgut im Wert von knapp 18 Euro, ließ er zurück. Anhand vorhandener Aufzeichnungen der Überwachungskamera konnte der flüchtige und amtsbekannte Ladendieb rasch identifiziert und bereits am nächsten Morgen dingfest gemacht werden. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der Mann in die JVA eingeliefert.

FORCHHEIM/KERSBACH. Die Serie von Ladendiebstählen setzte sich auch am Nachmittag fort. In der Bahnhofsstraße, in einem der dortigen Supermärkte, wurde ebenfalls ein junger Mann dabei erwischt, wie er Waren im Wert von knapp 16 Euro entwenden wollte. Nach Aufnahme einer Ladendiebstahlsanzeige durfte der 26jährige seinen Weg fortsetzen.

Sonstiges

FORCHHEIM. Montagabend fiel einer Streife der PI Forchheim in der Bamberger Straße eine sichtlich betrunkene Person auf, die mit ihrem Fahrrad an einer Bushaltestelle stand. Nachdem bei dem Mann eine Alkoholisierung von über 1,8 Promille gemessen wurde, wurde sein Fahrrad verkehrssicher abgesperrt und der Schlüssel vorsorglich sichergestellt.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Fahrrad gestohlen

LICHTENFELS. Am Montag in der Zeit zwischen 17:20 und 17:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec der Marke Cannondale, Typ Tramount 2, welches verschlossen vor einem Lebensmittelmarkt in der Robert-Koch-Straße stand. Der Eigentümerin des Pedelecs entstand ein Vermögensschaden von 800 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Nummer 09571/9520-0 in Verbindung zu setzen.

Auto angefahren und anschließend geflüchtet

LICHTENFELS. Zu einer Unfallflucht kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Robert-Koch-Straße am Montagnachmittag zwischen 15:00 und 15:27 Uhr. Hierbei wurde ein schwarzer VW Multivan, welcher dort geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer kann Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug des Verursachers geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.