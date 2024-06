Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 11.06.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

E-Scooter streift siebenjährigen Jungen

Bereist am vergangenen Samstag ereignete sich in der Rathsberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten E-Scooter-Fahrerin und einem siebenjährigen Jungen, der sich dabei eine Verletzung im Gesicht zuzog.

Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, war der Junge mit seiner Mutter zu Fuß in der Rathsberger Straße auf dem Gehweg unterwegs. Der kleine Junge rannte ein paar Meter voraus, als ihm eine Frau auf einem E-Scooter entgegenkam. Die E-ScooterFahrerin erfasste den Siebenjährigen mit der Lenkstange im Gesicht. Hierdurch erlitt der Junge eine offene Verletzung.

Die Mutter brachte ihren verletzten Sohn sofort in eine Klinik, daher erfolgte kein Personalienaustausch mit der Unfallverursacherin. Hierbei soll es sich um eine ca. 20jährige Frau mit braunen Haaren handeln, die mit einem grünen Scooter unterwegs war.

Die Polizei bittet darum, dass sich die E-Scooter-Fahrerin mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon 09131 / 760-114, in Verbindung setzt.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Einbruch in Agrarhändler

Eckental/Eschenau – Im Zeitraum von Samstag, den 08.06.2024, 12:00 Uhr, bis Montag, den 10.06.2024, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Agrarhändlers in der Dr.-Otto-Leich-Straße ein. Die Täter gelangten über ein zwei Meter hohes Tor auf das Firmengelände und drangen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein. Dort verschafften sie sich Zutritt zum Verkaufs- und Kassenraum. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131 98842-11 zu melden.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Am 10.06.2024, gegen 11.40 Uhr, wurde im Oberreichenbach in der Weisendorfer Straße 28jähriger mit seinem E-Scooter einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei war ersichtlich, dass an diesem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der weiterführenden Kontrolle wurde festgestellt, dass kein aktueller Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Am 10.06.2024, gegen 10.45 Uhr, befand sich eine 71jährige beim Einkaufen in Herzogenaurach in der Erlanger Straße in einem Supermarkt. Sie stellte hierbei ihre Handtasche offen in den Einkaufswagen. Während des Einkaufs entwendete ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel der Geschädigten daraus. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst an der Kasse beim Bezahlen. Bei der anschließenden Sperrung ihrer Bank- und Kreditkarten wurde der Geschädigten von der Bank mitgeteilt, dass mit der EC-Karte bereits 1.000 € am Geldautomaten abgehoben wurden. Zudem wurde versucht, mit der Kreditkarte Geldabhebungen durchzuführen. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach (09132/7809-0) entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d.Aisch

Unfall zwischen beladenen Stapler und E-Bike

Höchstadt a.d.Aisch – Am Montagmorgen ereignete sich im Lappacher Weg ein Verkehrsunfall, bei welchen ein Stapler und ein E-Bike Fahrer beteiligt war. Dabei befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer mit seinem E-Bike den Lappacher Weg in stadteinwärtige Richtung. Zu diesem Zeitpunkt transportierte ein 43-jähriger Fahrzeugführer mit einem Stapler eine ca. 6 m lange und ca. 4 cm x 4 cm starke Eisenstange. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Staplerfahrer aus dem Schwarzenbacher Ring gefahren sein. Durch die in die Fahrbahn ragende Eisenstange wurde der E-Bike Fahrer im Halsbereich getroffen und stürzte durch den Aufprall vom Rad auf den Rücken. Der 76 – jährige Mann suchte erst später einen Arzt auf und begab sich letztlich aufgrund der erlittenen Verletzungen noch in eine Fachklinik. Die Polizei Höchstadt hat die Ermittlungen u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizei unter der 09193/63940 in Verbindung zu setzen.