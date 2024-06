„Fach­kräf­te für die #zukunfts­re­gionco­burg“ – ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt von Agen­tur für Arbeit und IHK zu Coburg, geht in die 2. Runde

Das Koope­ra­ti­ons­pro­jekt: „Fach­kräf­te für die #zukunfts­re­gionco­burg“ – von Indu­strie- und Han­dels­kam­mer zu Coburg, Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg sowie der Job­cen­ter Coburg Stadt und Land wird nach dem erfolg­rei­chen Auf­takt im ver­gan­ge­nen Jahr auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge fort­ge­setzt. Um dem Fach­kräf­te­man­gel wirk­sam zu begeg­nen, sind der Job­tur­bo für Geflüch­te­te und die Ein­wan­de­rung von Arbeits­kräf­ten ledig­lich zwei Puz­zle Tei­le. Min­de­stens, wenn nicht noch wich­ti­ger ist, die Poten­tia­le aus der eige­nen Regi­on zu fördern.

„Jeder vier­te Beschäf­tig­te ist über 55 Jah­re alt, bei den Arbeits­lo­sen sind es sogar über 40 Pro­zent. Sie haben somit noch gut ein Jahr­zehnt Berufs­le­ben vor sich. Eine Chan­ce, die wir alle nut­zen soll­ten “, betont Ste­fan Tre­bes, der Lei­ter der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg. Die zwei­te exklu­si­ve Infor­ma­ti­ons­bör­se der Koope­ra­ti­ons­part­ner hat daher das Mot­to „50+ Wir schicken Vor­ur­tei­le in Ren­te“. Ein­ge­la­den sind alle arbeits­los bzw. arbeits­su­chend gemel­de­ten Kun­den, Geflüch­te­ten, Beschäf­tig­ten und Inter­es­sier­ten, die sich über Job­per­spek­ti­ven oder Qua­li­fi­zie­rungs­mög­lich­kei­ten infor­mie­ren möch­ten. Beschäf­tig­te kön­nen durch eine Wei­ter­bil­dung oder einen Berufs­ab­schluss ihren Job sichern bzw. sich beruf­lich wei­ter­ent­wickeln, da Fach­kräf­te sehr begehrt sind. „Für eine Qua­li­fi­zie­rung ist man nie zu alt. Ich spre­che damit aus­drück­lich Leu­te an, die in ihrem Beruf nicht mehr arbei­ten kön­nen. Sei es aus gesund­heit­li­chen Grün­den oder weil es den erlern­ten Beruf in der Form heut­zu­ta­ge nicht mehr gibt.“

Ter­min: Don­ners­tag, 20. Juni, von 14.00 bis 18.00 Uhr, in der Kühl­hal­le, Schlacht­hof­stra­ße 1, in Coburg.

Dabei besteht die Gele­gen­heit, unver­bind­lich und ohne Ter­min mit den ent­spre­chen­den Exper­ten und Bera­tern direkt ins Gespräch zu kom­men. Auf Wunsch checken Pro­fis die Bewer­bungs­un­ter­la­gen und machen bei Bedarf Opti­mie­rungs­vor­schlä­ge. An der Job­wall sind die neue­sten Job­an­ge­bo­te aus­ge­hängt. Die IHK zu Coburg infor­miert über die unter­schied­li­chen Auf­stiegs­chan­cen, die die beruf­li­che Wei­ter­bil­dung eröff­net, und die Agen­tur für Arbeit zeigt Mög­lich­kei­ten der finan­zi­el­len För­de­rung im Wei­ter­bil­dungs­be­reich auf. Eine Exper­tin bie­tet pro­fes­sio­nel­le Typ- und Stil­be­ra­tung an, um indi­vi­du­ell zu ermit­teln, wel­cher Klei­dungs­stil, wel­che Far­ben und Farb­tö­ne am besten zum jewei­li­gen äuße­ren Erschei­nungs­bild passen.

Fol­gen­de Betrie­be prä­sen­tie­ren sich auf der Mes­se und bie­ten Jobchancen:

Mar­tin Metall

Fa. Las­co Coburg

Domic­il Senio­ren Pfle­ge­heim Coburg.

Außer­dem fin­det von 15.30 bis 16.15 Uhr ein Fach­vor­trag von Jür­gen Rein­hold, dem regio­na­len Arbeits­markt­for­scher von Ober­fran­ken des IAB zum The­ma „50+ Wir schicken Vor­ur­tei­le in Ren­te“ mit einer anschlie­ßen­den (30 Min.) Podi­ums­dis­kus­si­on unter Lei­tung von Dr. Mar­tin Dietz (IAB) statt. Es dis­ku­tie­ren Herr Schna­bel (Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK zu Coburg), Herr Tre­bes (Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der Arbeits­agen­tur Bam­berg-Coburg) sowie Herr Götz (Geschäfts­füh­rer Betriebs­wirt­schaft der Fa. Las­co). Der Ein­tritt ist frei, die genann­ten Ange­bo­te sind kostenlos.

Die Ver­an­stal­tungs­rei­he „Fach­kräf­te für die #zukunfts­re­gionco­burg“ besteht aus meh­re­ren Modu­len und wird fort­ge­setzt. Die Ter­mi­ne wer­den recht­zei­tig bekannt­ge­ge­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erteilt Doris Köh­ler, Lei­te­rin des Bereichs Wei­ter­bil­dung der IHK zu Coburg, unter Tele­fon 09561/742623 oder per E‑Mail an: doris.​koehler@​coburg.​ihk.​de. Ansprech­part­ne­rin bei der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg ist Bian­ca Heger, Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt, Tele­fon 09561/93309, E‑Mail: Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de.