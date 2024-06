Am Mitt­woch, 12. Juni, ver­wan­delt sich die Innen­stadt von Bay­reuth zum Schau­fen­ster der ober­frän­ki­schen Inno­va­ti­ons­kraft. Ab 10 Uhr zei­gen über 20 Aus­stel­ler aus dem Bezirk beim Upper Fran­co­nia Inno­va­ti­on Sum­mit (UFIS24) ihre Inno­va­tio­nen und krea­ti­ven Ideen. Dabei kon­zen­triert sich die UFI­S24-Expo nicht an einem Ort, son­dern an fünf. Zen­tra­le Loca­ti­on ist der Ehren­hof, auf dem sich auch das ufi­sHub befin­det. Dar­über hin­aus prä­sen­tie­ren die teil­neh­men­den Start-ups, regio­na­len Unter­neh­men, For­schungs­pro­jek­te und Initia­ti­ven noch in der RW21 Stadt­bi­blio­thek, dem Jean Paul Art Space, dem Iwa­le­wa­haus und der Fla­schen Bar Lounge Bot­t­les die Inno­va­ti­ons­kraft der Region.

Gemein­sam die Zukunft durch Inno­va­tio­nen gestalten

UFIS24 ist eine Mes­se, die Inno­va­to­ren aus ver­schie­de­nen Berei­chen zusam­men­bringt, um gemein­sam die Zukunft durch krea­ti­ve Ideen und Inno­va­tio­nen zu gestal­ten und die

Inno­va­ti­ons­kraft Ober­fran­kens zu prä­sen­tie­ren. Gezeigt wer­den unter ande­rem neue Ver­fah­ren zur Detek­ti­on von Mikro­pla­stik in Echt­zeit, magne­ti­sche Nano­par­ti­kel und Mög­lich­kei­ten, KI in der Fer­ti­gung ein­zu­set­zen. Eines der High­lights von UFIS24 ist die eröff­nen­de Key­note von Pro­fes­sor Jens Jun­ge, Direk­tor des Insti­tuts für Ludo­lo­gie, auf dem Ehren­hof zum The­ma „Spie­lend sich und die Gesell­schaft ver­än­dern“. Übri­gens ist UFIS24 für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger inter­es­sant. Denn am 12. Juni kann jeder – vom Schü­ler bis zum Rent­ner – in der Bay­reu­ther Innen­stadt sehen, wel­che Inno­va­tio­nen die Zukunft in Ober­fran­ken brin­gen wird. Und natür­lich bie­tet die Expo Unter­neh­men und Start-ups die Chan­ce, sich zu ver­net­zen und gemein­sam Syn­er­gien zu iden­ti­fi­zie­ren. Ver­an­stal­ter von UFIS24 sind die Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth, die unter ande­rem von der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth unter­stützt werden.

Fol­gen­de Start-ups, Unter­neh­men, For­schungs­pro­jek­te und Insti­tu­tio­nen prä­sen­tie­ren sich bei UFIS24:

Jean Paul Art Space: ZAI­TRUS GmbH; Gesund­heit in Bewegung;

ASKMI GmbH – eine Ver­triebs­soft­ware SaaS; Dona­te What Mat­ters; Game Inno­va­ti­on Lab (Inno­va­ti­ve Hoch­schu­le Uni­ver­si­tät Bay­reuth); Explo­si­ve Pixel.

RW21 Stadt­bi­blio­thek: Think Out­side the Box – a game for uncon­ven­tio­nal min­des; Arbeits­ti­tel: Hand­werks­quest: Auf den Spu­ren von Wis­sen, Geschich­te, Tra­di­ti­on und Inno­va­ti­on; Vogler

Engi­nee­ring GmbH; Conture.

Iwa­le­wa­haus: Die Paten­te­rie GbR – Patent- und Rechts­an­walts­so­zie­tät; Insti­tut für Entre­pre­neur­ship und Inno­va­ti­on Uni­ver­si­tät Bay­reuth; Def­iria; Digi­tal Tech­no­lo­gies Lab; For­schungs­grup­pe Inter­ac­tion & Data Dri­ven Design / Hoch­schu­le Hof / iisys; Einstein1 Digi­ta­les Grün­der­zen­trum; Hoch­schu­le Coburg; Addi­ti­ve Innovationen.

Fla­schen Bar Lounge Bot­t­les: Art­Flex Soft­ware GmbH; BF/M Bay­reuth – PACE-VET; ad2b-solutions.