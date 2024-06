Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern star­tet kosten­lo­ses und unbü­ro­kra­ti­sches Bera­tungs­an­ge­bot für Geschä­dig­te der Flut­ka­ta­stro­phe in Bayern

Nach den dra­ma­ti­schen Über­schwem­mun­gen der ver­gan­ge­nen Tage geht es in Bay­ern nun ans Auf­räu­men. Dabei sind vie­ler­orts auch Hei­zung oder Fas­sa­de durch das Hoch­was­ser betrof­fen. Was in einem sol­chen Fall zu tun ist, weiß die Ener­gie­be­ra­tung der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Ab sofort hilft sie Geschä­dig­ten mit einer kosten­lo­sen, unbü­ro­kra­ti­schen Erst­be­ra­tung vor Ort. Den sonst anfal­len­den Eigen­an­teil an der Bera­tung über­nimmt dabei das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Klimaschutz.

„Unse­re Ener­gie­be­ra­ter kom­men zu den Betrof­fe­nen nach Hau­se, sehen sich das Gebäu­de an und geben eine erste Ein­schät­zung“, sagt Sig­rid Gold­brun­ner, Regio­nal­ma­na­ge­rin Ener­gie­be­ra­tung bei der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. „Muss die Hei­zung aus­ge­tauscht wer­den, erhal­ten Eigen­tü­mer einen Über­blick über tech­nisch sinn­vol­le Lösun­gen und För­der­mög­lich­kei­ten. Bei Schä­den an der Gebäu­de­hül­le geben die Bera­ter eine Ein­schät­zung, wie das Gebäu­de getrock­net und wie­der­her­ge­stellt wer­den kann.“ Zudem bie­tet die Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern eine Bera­tung zu einer mög­li­chen ener­gie­spa­ren­den Sanie­rung der Gebäu­de­hül­le an.

Unter der kosten­frei­en Hot­line 0800 – 809 802 400 kön­nen Betrof­fe­ne eine Vor-Ort-Bera­tung ver­ein­ba­ren. Dabei soll­ten sie ange­ben, dass sie von der Flut betrof­fen sind. Dann wer­den sie bei der Ter­min­ver­ga­be bevor­zugt berück­sich­tigt. Eine Anmel­dung ist eben­falls mög­lich unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-bay​ern​.de/​e​n​e​r​g​i​e​/​k​o​s​t​e​n​f​r​e​i​e​-​e​n​e​r​g​i​e​b​e​r​a​t​u​n​g​-​f​u​e​r​-​f​l​u​t​o​p​f​e​r​-​9​6​197.

Nütz­li­che Infor­ma­tio­nen erhal­ten Ver­brau­cher auch unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-ener​gie​be​ra​tung​.de. Wei­te­re Online-Vor­trä­ge zu Ener­gie­the­men sind unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-ener​gie​be​ra​tung​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen zu fin­den. Die Ener­gie­be­ra­tung der Ver­brau­cher­zen­tra­le wird geför­dert vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Klimaschutz.