Die drei gro­ßen Frak­tio­nen im Bam­ber­ger Stadt­rat unter­stüt­zen nun die Plä­ne des inner­städ­ti­schen Ver­eins „Für den Ver­ein und sei­ne rüh­ri­gen Akti­ven freut uns die par­tei­über­grei­fen­de Unter­stüt­zung ein­fach sehr!“ So reagie­ren Chri­sti­an Hader, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Grü­nen im Bam­ber­ger Stadt­rat, und Mar­kus Schä­fer, Spre­cher der Grü­nen im Bau­se­nat, auf die Nach­richt, dass nach der grü­nen Frak­ti­on selbst nun auch CSU und SPD die Plä­ne des FC Wacker Bam­berg für einen neu­en Kunst­ra­sen­platz unter­stüt­zen. „Ein moder­ner Kunst­ra­sen ohne Mikro­gra­nu­lat, das Ver­eins­wachs­tum mit den vie­len Kin­dern und Jugend­li­chen und nicht zuletzt die Zusa­ge des Ver­eins, selbst Spen­den auf­zu­trei­ben – das hat wohl nicht nur uns über­zeugt“, so Hader und Schä­fer wei­ter. Bam­bergs Grü­ne wol­len nun wei­ter sowohl mit den Ver­eins­ver­ant­wort­li­chen als auch mit ihren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen im Bam­ber­ger Stadt­rat im Gespräch blei­ben, damit die par­tei­über­grei­fen­den Wil­lens­be­kun­dun­gen sich auch ent­spre­chend im städ­ti­schen Haus­halt nie­der­schla­gen. Gleich­zei­tig wer­ben Hader und Schä­fer dafür, dass auch die Lan­des­ebe­ne mit der benach­bar­ten Uni­ver­si­tät best­mög­lich unter­stützt. „Die moder­ne Sport­ach­se am Mar­ga­re­ten­damm ist wei­ter­hin unser Ziel“, so Hader und Schä­fer abschließend.