Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge wird es eine wei­te­re spi­ri­tu­el­le Füh­rung zu den Lüpertz-Fen­stern in der Bam­ber­ger St. Eli­sa­beth-Kir­che geben. So konn­ten der Domi­ni­ka­ni­sche Freun­des­kreis hl. Katha­ri­na von Sie­na an St. Gan­golf Bam­berg und die KEB – Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e. V. wie­der­um den pro­mo­vier­ten Theo­lo­gen Georg Bei­rer für eine Füh­rung am Diens­tag, 18. Juni 2024 von 16 bis ca. 18 Uhr gewin­nen. Als Mit­glied des Initia­tiv­krei­ses „Mar­kus-Lüpertz-Fen­ster“ hat er maß­geb­lich das theo­lo­gi­sche Pro­gramm der Fen­ster ent­wor­fen. Die Fen­ster sind nicht nur ein her­aus­ra­gen­des Werk zeit­ge­nös­si­scher Glas­ma­le­rei, son­dern auch ein Zeug­nis des Glau­bens in säku­la­rer Zeit. Die acht Lüpertz-Fen­ster haben sich seit ihrer offi­zi­el­len Ein­wei­hung im Juni 2022 zu einem Besu­cher­ma­gne­ten ent­wickelt. Zehn­tau­sen­de Men­schen aus aller Welt sind seit­dem in die­ses Got­tes­haus im Sand geströmt. Die Teil­neh­mer­zahl der Füh­rung ist begrenzt – Anmel­dung ist daher erfor­der­lich bei der KEB unter Tel. 0951 / 5022374 oder per Mail an kath.bildung-ba@t‑online.de. Die Teil­neh­mer-Gebühr beträgt 5 €, bit­te pas­send mitbringen.