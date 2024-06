BAY­REUTH / LKR. BAY­REUTH. Eine 42-Jäh­ri­ge wur­de in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag ver­letzt in ihrer Woh­nung in Bay­reuth auf­ge­fun­den. Die Poli­zei nahm noch am glei­chen Tag einen Tat­ver­däch­ti­gen fest. Es wur­de berichtet.

Erste Ermitt­lun­gen durch die Poli­zei erga­ben Hin­wei­se auf ein Gewalt­de­likt. Die 42-Jäh­ri­ge hat­te sich zuvor mit einem 53-jäh­ri­gen Mann getrof­fen. Bei der fol­gen­den Aus­ein­an­der­set­zung soll der Mann der 42-Jäh­ri­gen meh­re­re Stich­ver­let­zun­gen zuge­fügt haben. Fahn­dungs­maß­nah­men führ­ten am Frei­tag­vor­mit­tag zur Fest­nah­me des 53-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen im Land­kreis Bayreuth.

Die Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth suchen nun nach einem wich­ti­gen Zeu­gen der Tat:

Zumin­dest ein Teil der Aus­ein­an­der­set­zung soll sich in einem gepark­ten Auto abge­spielt haben. Dabei stand das Fahr­zeug, ein schwar­zer Audi A3 mit Bay­reu­ther Zulas­sung, auf einem Feld­weg bei einer Auto­bahn­un­ter­füh­rung der Auto­bahn A9 in der Nähe der Ort­schaft Kör­bel­dorf. Zum betref­fen­den Zeit­punkt, in den Abend­stun­den des Don­ners­tag, soll eine Per­son auf einem Fahr­rad an dem Auto vor­bei­ge­fah­ren sein. Die Kri­po Bay­reuth sucht nun nach die­ser Per­son. Sie kommt als wich­ti­ger Zeu­ge für die Ermitt­ler in Betracht.

Soll­ten Sie sich in der Per­son auf dem Fahr­rad wie­der­erken­nen oder son­sti­ge Wahr­neh­mun­gen an der genann­ten Ört­lich­keit gemacht haben, mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei unter der Tel.-Nr. 0921/5060.