Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG / SCHWEIN­FURT. Im Okto­ber 2023 kam es in einem ehe­ma­li­gen Ein­kaufs­zen­trum in Bam­berg zu einem Brand­fall. Schon damals gin­gen die Ermitt­ler von vor­sätz­li­cher Brand­stif­tung aus. Der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg gelang es nun, in enger Zusam­men­ar­beit mit der Kri­po Schwein­furt und der Staats­an­walt­schaft Bam­berg, zwei Tat­ver­däch­ti­ge zu ermitteln.

Brand­er­mitt­lun­gen gegen Unbekannt

Das „Atri­um“, ein ehe­ma­li­ges Ein­kaufs­zen­trum mit Park­haus in der Bam­ber­ger Innen­stadt, war am Abend des 13. Okto­ber 2023 Schau­platz eines Feu­er­wehr­ein­sat­zes. Unbe­kann­te hat­ten auf einem Park­deck sowie im Bereich des ehe­ma­li­gen Kinos im Inne­ren des Gebäu­de­kom­ple­xes Feu­er gelegt, so die ersten Erkennt­nis­se der Bam­ber­ger Kri­po. Die Brand­stif­ter hat­ten damals einen Scha­den von rund 50.000 Euro ver­ur­sacht. Ver­letz­te gab es in dem leer­ste­hen­den Gebäu­de glück­li­cher­wei­se nicht.

Schwein­fur­ter Kri­po mit ent­schei­den­dem Hinweis

Die Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und der sach­lei­ten­den Staats­an­walt­schaft Bam­berg konn­ten jetzt den ent­schei­den­den Ermitt­lungs­er­folg ver­bu­chen. Zwei Kin­der sol­len den Brand im Okto­ber gelegt haben. Dem Erfolg vor­aus gin­gen die Ermitt­lun­gen in einem völ­lig ande­ren Ver­fah­ren im benach­bar­ten Unter­fran­ken. Es war die Kri­mi­nal­po­li­zei in Schwein­furt, die im Rah­men ihrer Unter­su­chun­gen auf die ent­schei­den­den Hin­wei­se gesto­ßen war. Die­se rück­ten zwei Jun­gen im Alter von 13 Jah­ren in den Fokus der Ermitt­lun­gen. Die gemein­sa­men, über­ört­li­chen Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­be­am­ten erhär­te­ten schließ­lich den Ver­dacht gegen die bei­den Kin­der aus dem Land­kreis Schwein­furt und ermög­li­chen so nun wohl die Auf­klä­rung der Brand­stif­tung im Bam­ber­ger Atri­um vom letz­ten Herbst.