Das „Kaf­ka-Jahr“ 2024 anläss­lich des 100. Todes­tags des berühm­ten Pra­ger Schrift­stel­lers führt auch zu Ver­an­stal­tun­gen in Bamberg:

Der ita­lie­ni­sche Kul­tur­ver­ein mosai­co ita­lia­no e.V. hat in Koope­ra­ti­on mit der Uni­ver­si­tät Bam­berg (Lehr­stuhl für Neue­re Deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft, Pro­fes­sur für Neue­re Deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft und Lite­ra­tur­ver­mitt­lung, Lehr­stuhl für Lite­ra­tur und Medi­en) den Ita­lie­ni­schen Autoren und Jour­na­li­sten Gior­gio Fon­ta­na ein­ge­la­den, sein neu­es Buch „Kaf­ka – Un mon­do di veri­tà“ („Kaf­ka – Eine Welt vol­ler Wahr­heit“) vor­zu­stel­len. In die­sem legt Gior­gio Fon­ta­na den unsterb­li­chen Schrift­stel­ler neu aus: eine fes­seln­de lite­ra­ri­sche Unter­su­chung, die alle Leser*innen in die gefähr­lich­ste aller Fra­gen ein­be­zieht: Was ist Literatur?

„Kaf­ka selbst war nicht kaf­ka­esk; man muss ihn in erster Linie als Schrift­stel­ler betrach­ten und ihn als sol­chen nicht zu einer ‚Infor­ma­ti­ons­zen­tra­le über die Situa­ti­on des Men­schen‘ her­ab­set­zen.“ Man soll­te also nicht dem Feh­ler ver­fal­len, den der Prie­ster in Kaf­kas „Pro­zess“ Josef K. zuschreibt: Das Geschrie­be­ne nicht respek­tie­ren und die Geschich­te ändern.

Gior­gio Fon­ta­na wur­de 1981 in Saronno/​Lombardei gebo­ren und lebt in Mai­land. Bei Sel­le­rio erschie­nen bereits sechs Roma­ne von ihm, davon wur­den „Im Namen der Gerech­tig­keit“ und „Tod eines glück­li­chen Men­schen“ von Karin Krie­ger ins Deut­sche über­setzt (Zsol­nay 2013 und 2015). Für „Tod eines glück­li­chen Men­schen“ erhielt Fon­ta­na 2014 den Pre­mio Cam­piel­lo und für „Pri­ma di noi“ (2020) den Pre­mio Mond­el­lo, den Pre­mio Sal­ga­ri, den Pre­mio Bagut­ta und den Pre­mio Cor­ra­do Alva­ro-Libe­ro Bigia­ret­ti. Fon­ta­na ist außer­dem Dreh­buch­au­tor für Topo­li­no, schreibt für ver­schie­de­ne Zei­tun­gen und lehrt krea­ti­ves Schreiben.

Wann: MI, 12. Juni 2024, 18:00 – ca. 19:30.

Wo: An der Uni­ver­si­tät 7, U7/01.05,Bamberg

Die Ver­an­stal­tung fin­det in ita­lie­ni­scher Spra­che mit kon­se­ku­ti­ver Über­set­zung ins Deut­sche statt.

Ein­tritt frei