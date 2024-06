Die Wan­der­baum­al­lee bringt fri­sches Grün in graue Stra­ßen. Neun Bäu­me und ein Hoch­beet sol­len die­sen Som­mer durch ver­schie­de­ne Stadt­tei­le wan­dern und tem­po­rä­re grü­ne Oasen und leb­haf­te Treff­punk­te für die Nach­bar­schaft schaf­fen. Im Rah­men des För­der­pro­jek­tes Mit­Mach­Kli­ma ruft Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu auf, bis zum 16. Juni Stand­or­te für die Wan­der­baum­al­lee vor­zu­schla­gen. In Bam­berg fehlt es oft an Grün in den Stra­ßen. In gemein­sa­mer Initia­ti­ve von der Stadt Bam­berg mit den Ver­ei­nen mach­bar Bam­berg und Bund Natur­schutz Bam­berg soll die Wan­der­baum­al­lee für Abwechs­lung sor­gen: Mobi­le Bäu­me und ein Hoch­beet zie­hen durch die Stadt­vier­tel und laden dort, wo sie posi­tio­niert wer­den, zum Ver­wei­len und Aus­tau­schen ein. Neben der tem­po­rä­ren Ver­schö­ne­rung der Stra­ßen machen die mobi­len Bäu­me auch auf das Poten­zi­al für Begrü­nung in den Stra­ßen auf­merk­sam. Die Wan­der­baum­al­lee ist ein Pilot­pro­jekt von mach­bar e.V. und mach­te 2023 in der Innen­stadt den Anfang. Nun soll die Baum­al­lee im Rah­men der Paten­pro­jek­te von Mit­Mach­Kli­ma wei­ter wach­sen und durch ver­schie­de­ne Stadt­tei­len wan­dern. Das Beson­de­re: Die Stand­or­te der Wan­der­baum­al­lee wer­den von den Bür­gern vor­ge­schla­gen. Unter­stützt von der Stadt Bam­berg wer­den geeig­ne­te Stra­ßen geprüft und aus­ge­wählt. Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp sieht für Stand­or­te, die sich tem­po­rär mit der Wan­der­baum­al­lee bewährt haben und von der Nach­bar­schaft gut ange­nom­men wer­den, auch die Chan­ce, sie für dau­er­haf­te Baum­pflanz­stand­or­te in Betracht zu zie­hen: „Dort wo sich Platz fin­det und sich Nach­ba­rin­nen und Nach­barn mit­ein­an­der für einen Stand­ort ein­set­zen, soll­te die Stadt­ver­wal­tung prü­fen, ob tech­nisch auch dau­er­haf­te Baum­pflan­zun­gen mög­lich sind.“

Gesucht wer­den

Stra­ßen, die Platz für Wan­der­bäu­me bieten

Gieß­pa­ten, die für die Was­ser­ver­sor­gung der Pflan­zen sorgen

Nach­bar­schaf­ten, die den Umzug der Wan­der­baum­al­lee fei­ern möchten

Wenn Sie die Wan­der­baum­al­lee in Ihrer Stra­ße begrü­ßen möch­ten, mel­den Sie sich beim Mit­Mach­Kli­ma-Team mit Ihrem Stand­ort­wunsch! Schrei­ben Sie dazu bis zum 16. Juni eine E‑Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de. Nen­nen Sie Ihre Stra­ße und fügen Sie mög­lichst ein Foto oder einen Kar­ten­aus­schnitt bei, auf denen mög­li­che Stand­or­te für Bäu­me und Hoch­beet mar­kiert sind. Beschrei­ben Sie kurz, ob und inwie­fern die Nach­bar­schaft bereits infor­miert ist bzw. nach Ihrer Ein­schät­zung ein­be­zo­gen wer­den könnte.