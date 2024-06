Der Bezirk Mit­tel­fran­ken soll auf sei­nen eige­nen land­wirt­schaft­li­chen Guts­flä­chen und in sei­nen Agrar-Bil­dungs­ein­rich­tun­gen kei­ne gen­ver­än­der­ten Pflan­zen zur Aus­saat brin­gen und die­se Ein­rich­tun­gen zur „gen­tech­nik­frei­en Zone“ erklä­ren. Das hat ÖDP-Bezirks­rä­tin Bar­ba­ra Gril­le am Sams­tag in einem Schrei­ben an die Bezirks­ver­wal­tung bean­tragt. Hin­ter­grund ist ein Beschluss des Euro­pa­par­la­ments: Nach Anga­ben der ÖDP haben CSU, FW, FDP und AfD im Febru­ar die Zulas­sung der soge­nann­ten Neu­en Agrar-Gen­tech­nik mehr­heit­lich befür­wor­tet. Die ÖDP-Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Manue­la Ripa ver­tei­digt dage­gen die Ver­sor­gung mit gen­tech­nik­frei­en Lebens­mit­teln. Die end­gül­ti­ge Zulas­sung der soge­nann­ten Neu­en Gen­tech­nik wür­de nach Ansicht der ÖDP „die land­wirt­schaft­li­chen Öko-Betrie­be gefähr­den“. „Die­se arbei­ten nach ihrem Selbst­ver­ständ­nis kon­se­quent gen­tech­nik­frei. Die Gefahr einer Kon­ta­mi­na­ti­on durch gen­tech­nisch ver­än­der­te Pflan­zen wäre jedoch hoch.

Der Bezirk soll des­halb laut ÖDP-Antrag auch an die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung appel­lie­ren, alle Mög­lich­kei­ten zu nut­zen, um das Baye­ri­sche Natur­schutz­ge­setz zu ver­tei­di­gen. Seit dem erfolg­rei­chen, von der ÖDP initi­ier­te. Arten­viel­falt-Volks­be­geh­ren „Ret­tet die Bie­nen“ im Jahr 2019 steht dort in Art 11b wört­lich: ‚Der Anbau gen­tech­nisch ver­än­der­ter Pflan­zen ist in Bay­ern ver­bo­ten‘. Beson­ders hart geht Bezirks­rä­tin Gril­le mit der CSU ins Gericht: „Obwohl die mei­sten Men­schen kei­ne Gen­tech­nik im Essen wol­len, hat die CSU im Euro­pa­par­la­ment sogar gegen eine Kenn­zeich­nungs­pflicht gestimmt. Die CSU tut so, als ver­tre­te sie Bay­ern in Euro­pa. Tat­säch­lich agier­te sie dort gegen die Baye­ri­sche Volks­ge­setz­ge­bung. Und das auch noch ziem­lich frech kurz vor der Europawahl.“

Hier der Antrag zum nach­le­sen: ÖDP Antrag 2024 Bezirk Mit­tel­fran­ken Gen­tech­nik­freie Zone