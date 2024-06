Sei­ne letz­te Ruhe fin­den zwi­schen blü­hen­den Obst­bäu­men und duf­ten­dem Thy­mi­an, Laven­del oder Kat­zen­min­ze – die­se Form der Bestat­tung fin­det in Bay­reuth immer grö­ße­re Beliebt­heit. So sind etwa fünf Jah­re nach sei­ner Eröff­nung rund 64 Pro­zent der gut 450 Urnen­plät­ze des Bestat­tungs­gar­tens am Süd­fried­hof belegt. Aus die­sem Grund beschloss die Stadt Bay­reuth, den Bestat­tungs­gar­ten um 117 Urnen­grä­ber zu erwei­tern. Vor Kur­zem sind die Arbei­ten am zwei­ten, 98.500 Euro teu­ren Bau­ab­schnitt abge­schlos­sen wor­den. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger zeig­te sich sehr zufrie­den mit dem Ergeb­nis. „Die Stadt Bay­reuth trägt damit der Nach­fra­ge nach neu­en Bestat­tungs­for­men Rech­nung und schafft für die Ver­stor­be­nen eine wür­de­vol­le Ruhe­stät­te“, erläu­ter­te das Stadtoberoberhaupt.

Die Erwei­te­rung erfolg­te im Stil des ersten Bau­ab­schnit­tes mit Trocken­mau­ern und Rasen­we­gen. Erwei­tert wur­den der Blu­men­gar­ten, der Grä­ser­gar­ten und der Gar­ten „Spu­ren des Lebens“ jeweils gegen­über ihren Pen­dants im ersten Bau­ab­schnitt. Nach der Fer­tig­stel­lung des 500 Qua­drat­me­ter gro­ßen zwei­ten Bau­ab­schnitts erstreckt sich der Bestat­tungs­gar­ten über eine Flä­che von ins­ge­samt 1.800 Qua­drat­me­tern. Die Stadt ließ außer­dem Zier­äp­fel und Zier­kir­schen pflan­zen, so dass wei­te­re Bäu­me zur Ver­fü­gung ste­hen, unter denen man bestat­tet wer­den kann. Dar­über hin­aus wur­den wei­te­re Bän­ke auf­ge­stellt und die Rund­bän­ke im „Gemein­schafts­gar­ten“ ergänzt. Bei der Bepflan­zung haben sich die Ver­ant­wort­li­chen an der Arten­aus­wahl des ersten Bau­ab­schnitts ori­en­tiert. Gesetzt wur­den pfle­ge­leich­te und insek­ten­freund­li­che Stau­den, die lan­ge und aus­dau­ernd blü­hen und Trocken­stress ver­tra­gen, wie Thy­mi­an, Frau­en­man­tel, Kat­zen­min­ze, Sal­bei, Ori­ga­num, Woll­ziest, Laven­del, Gera­ni­um oder Mäd­chen­au­ge. „Sie müs­sen auch sehr robust sein, da die Stau­den zur Bestat­tung her­aus­ge­nom­men und anschlie­ßend wie­der ein­ge­setzt wer­den“, erläu­tert Anne­gret Läkamp, Pro­jekt­lei­te­rin und stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin des Stadt­gar­ten­amts die Aus­wahl. Der Vor­teil des Bestat­tungs­gar­tens lie­ge in der Bepflan­zung und Pfle­ge des Gra­bes, erläu­tert Läkamp wei­ter. „Die­se wird von der Stadt über­nom­men. So kann man ein Urnen­grab mit fer­ti­ger Bepflan­zung und Dau­er­pfle­ge erwer­ben, was zudem im Zusam­men­hang gestal­tet und gepflegt ein ein­heit­li­ches Bild – das eines Gar­tens – erzeugt“, führt Anne­gret Läkamp wei­ter aus. Der Bestat­tungs­gar­ten soll außer­dem zum Auf­ent­halt, zur Medi­ta­ti­on und zum Betrach­ten einladen.