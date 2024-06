Online­vor­trag zum The­ma: Schwan­ger – alles klar?

Am Don­ners­tag, 13. Juni um 18.00 Uhr, infor­miert Dipl.-Sozialpädagogin Anja Herold, von pro fami­lia Bam­berg e.V., online über finan­zi­el­le Hil­fen vor und nach der Geburt, recht­li­che Bestim­mun­gen sowie über das Eltern­geld und die Eltern­zeit. Anmel­dung vor­ab not­wen­dig unter Tel. 0951/133 900 oder unter bamberg@​profamilia.​de.

Säug­lings­pfle­ge­kurs für wer­den­de Eltern

An zwei Aben­den, Frei­tag, 14. und 21. Juni, von 19 – 21 Uhr, bie­tet Frau Bar­ba­ra Schön, Kran­ken­schwe­ster, bei pro fami­lia Bam­berg e.V., einen zwei­tei­li­gen Säug­lings­pfle­ge­kurs an. In dem Kurs wer­den prak­ti­sche Tipps für die Grund­aus­stat­tung, Anre­gun­gen für die Pfle­ge eines Babys gege­ben und Metho­den der Wickel- und Tra­ge­tuch­tech­ni­ken erläutert.

Eine Anmel­dung zu dem kosten­pflich­ti­gen Abend ist erfor­der­lich unter Tel. 0951/133 900 oder unter bamberg@​profamilia.​de.