Die Wahl­be­rech­tig­ten in Erlan­gen haben heu­te über die Zukunft des Pro­jekts Stadt-Umland-Bahn ent­schie­den und sich dabei mit einer Mehr­heit für die Drei-Städ­te-Tram ent­schie­den. Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen begrüßt die­ses Votum außer­or­dent­lich und sieht die­ses als kla­ren Aus­druck der Wahl­be­rech­tig­ten für mehr Klimaschutz.

„Wir sind unfass­bar glück­lich, dass sich die Mehr­heit der Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger für die Stadt-Umland-Bahn ent­schie­den haben. Das ist ein deut­li­ches Bekennt­nis für den Kli­ma­schutz und die Ver­kehrs­wen­de in der Regi­on. Wir möch­ten allen ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern ins­be­son­de­re der Initia­ti­ve WIR PRO StUB, die in den letz­ten Wochen uner­müd­lich und mit hohem Ein­satz für die­se Pro­jekt gekämpft haben, aus­drück­lich dan­ken.“ so Seba­sti­an Horn­schild, Stadt­rat der Kli­ma­li­ste Erlangen.

Mar­tin Hundhau­sen, Stadt­rat der Kli­ma­li­ste Erlan­gen ergänzt: „Wir brau­chen moder­ne Mobi­li­tät für die Metro­pol­re­gi­on und die Stadt-Umland-Bahn ist der Schlüs­sel dazu. Die StUB wird zukünf­tig mit grü­nem Son­nen­strom zwi­schen den Städ­ten pen­deln und so dafür sor­gen, dass vie­le Pen­deln­de schnell, sicher, bequem und kli­ma­freund­lich zwi­schen Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach hin und herkommen.“