Auch die­ses Jahr möch­te die Stadt Eber­mann­stadt alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Gäste zum Histo­ri­schen Markt im Unte­ren Scheu­nen­vier­tel und in der Haupt­stra­ße ein­la­den. Tau­chen Sie in die Viel­falt der krea­ti­ven Erzeug­nis­se unse­rer (Kunst)handwerker ein. Auf dem Markt fin­den Sie eine brei­te Palet­te an krea­ti­ven Wer­ken aus Holz, Stoff, Kera­mik, Schmuck, Metall, Gar­ten-Deko­ra­tio­nen und vie­lem mehr. Ergänzt wird das Ange­bot durch regio­na­le Lecke­rei­en und kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten. Für die Klei­nen war­tet eine Hüpf­burg am Marktplatz.

Als Rah­men­pro­gramm sind die­ses Jahr fol­gen­de High­lights geplant: • 10:00 Uhr: Fahr­rad-Got­tes­dienst im Zuge des STADT­RA­DELNS im Wies­ent­gar­ten (Am Kir­chen­wehr 10, Ver­an­stal­ter: Lkr. Forch­heim) • 10:30 Uhr: Auf­trit­te der Initia­ti­ve „JeKi“ (Jedem Kind ein Instru­ment) am Markt­platz, in der Haupt­stra­ße und im Unte­ren Scheu­nen­vier­tel (Bis 13:00 Uhr) • 12:00 Uhr: Vor­füh­rung Glä­ser­hand­werks der “Werk­statt in der Fabrik” im Unte­ren Scheu­nen­vier­tel und Kin­der­schmin­ken am Markt­platz (Bei­des bis 16:00 Uhr) • 12:30 Uhr: Ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag in der Alt­stadt (Bis 17:30 Uhr) • 13:00 Uhr: Vor­füh­rung Huf­be­schlag am Pferd (Ecke Am Kir­chen­wehr, tags­über Vor­füh­rung von Huf­schmie­de­ar­bei­ten) • 13:30 Uhr: Histo­ri­sche Stadt­füh­rung durch Eber­mann­stadt mit Doris Philippi.

Treff­punkt: Wie­sent­brücke im Unte­ren Scheu­nen­vier­tel, beim Wiesentgarten.

Anmel­dung erbe­ten über kontakt@​zentrenmanagement-​ebs.​de. Kosten: 8,- / Person.

• 14:00 Uhr: Auf­tritt der Eber­mann­städ­ter Stadt­pfeif­fen im Unte­ren Scheu­nen­vier­tel und Öff­nung des Hei­mat­mu­se­ums Eber­mann­stadt (Bahn­hof­stra­ße 5, bis 17:00 Uhr) • 16:00 Uhr: “Natur­ge­nuss pur mit Som­mer­wild­kräu­tern” – Wild­kräu­ter­spa­zier­gang mit Car­men Götz. Treff­punkt: Touristinformation.

Kosten: 20,- / Per­son. Ohne Voranmeldung.

Die Stadt Eber­mann­stadt, das Pla­nungs­team und alle Stand­be­trei­ber freu­en sich auf Ihr Kommen!

Fly­er: Fly­er Histo­ri­scher 2024_​Entwurf final